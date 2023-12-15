Глава Минфина РФ назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы»

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Целью масштабных западных антироссийских санкций, планомерно вводимых с начала спецоперации, было ослабление экономики страны и, как следствие, создание проблем со снабжением воюющей на украине группировки ВС РФ. Наши иноземные недруги рассчитывали, что экономика России, оборонный сектор, рухнут из-за нехватки денег и других ресурсов, в основном импортных. Все это, в понимании западных стратегов, должно было привести к быстрому поражению российской армии и победе ВСУ. Однако они крепко ошиблись.

Экономика страны не только выстояла, но и демонстрирует устойчивую положительную динамику почти по всем макропоказателям, доходы бюджета только растут. Многие предприятия российской оборонки перешли на круглосуточный режим работы, некоторые нарастили выпуск необходимой для армии продукции в разы. Теперь на Западе вынужденно признают, что Москва в кратчайшие сроки перевела промышленность «на военные рельсы», не испытывая при этом недостатка средств для военных нужд.

Более того, правительство РФ в ближайшие годы намеревается и дальше стимулировать развитие национальной экономики, обеспечивать занятость граждан и технологическую независимость страны, исполняя при этом все социальные обязательства. Особый приоритет отдается развитию оборонного сектора и обеспечению всем необходимым российской армии, в первую очередь для достижения целей специальной военно операции. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы.

Действительно, в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы

— рассказал в интервью «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

По итогам текущего года рост ВВП составит 3,5 процента, в дальнейшем этот тренд сохранится, отметил глава Минфина. Дефицит бюджета на следующую трехлетку определен в размере не более одного процента от валового внутреннего продукта, по мировым показателям это очень немного.

По итогам прошлого года налоговые поступления в казну снизились, вырос объем задолженности перед ФНС, в первую очередь из-за санкций. Однако уже по итогам трех кварталов этого года величина задолженности снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 трлн рублей, подчеркнул Силуанов.

Свою роль сыграли точечные налоговые льготы, предоставленные в прошлом и этом годах правительством как отдельным предприятиям, так и целым отраслям. Причем это были не списания задолженностей и безвозмездные преференции. Льготы предоставлялись на определенных условиях, учитывающих компенсацию временно выпадающих доходов государства.

По договоренности бизнеса и кабмина был введен так называемый налог на сверхприбыль в размере пяти процентов. На сегодняшний день благодаря сбору windfall tax российский бюджет уже получил дополнительные 305 млрд рублей, по итогам года эта цифра наверняка будет больше. Все это позволяет правительству с уверенность смотреть в будущее, проводить взвешенную макроэкономическую политику, в том числе в части наращивания инвестиций в ключевые отрасли, заключил глава Минфина РФ.