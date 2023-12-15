США срочно модернизировали истребители F-35 ВВС Израиля после обострения ближневосточного конфликта

Программа модернизации американских боевых самолетов последнего поколения, включающая в себя обеспечение новыми комплектующими и возможностями, предназначена не только для израильских военных, но и для вооруженных сил всех стран, пользующихся данной техникой. При этом США срочно модернизировали истребители F-35 ВВС Израиля сразу после обострения ближневосточного кризиса.

Об этом по окончании слушаний в Палате представителей конгресса сообщил журналистам исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант американских Военно-воздушных сил Майкл Шмидт.

Он отказался конкретно назвать средства, отправленные Израилю в течение двух с лишним месяцев, прошедших после нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября.

На слушаниях также присутствовал заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант. Он подтвердил, что программа F-35 смогла в течение недели или полутора оперативно предоставить Израилю обновленные файлы данных миссии. Высокопоставленный представитель Пентагона описал их как «кирпичики», содержащие данные об угрозах, с которыми самолет может столкнуться во время операций, и другую информацию, необходимую для ведения боя.

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

В Пентагоне заявляют, что модернизация истребителей ВВС Израиля направлена на нейтрализацию региональных угроз.

Атака ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября привела к гибели как минимум 1200 человек.