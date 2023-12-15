В США до конца года запустят самый большой самолет в мире

Самый большой в мире самолет Roc компании Stratolaunch с испытательным многоразовым гиперзвуковым летательным аппаратом Talon-A на борту может стартовать до конца этого года. Об этом сообщает издание Defense News.

Отмечается, что после отсоединения от материнского самолета Roc аппарат Talon-A должен продолжить полет с последующим приводнением в океане. В ходе второго испытательного полета, намеченного на 2024 год, Talon-A должен приземлиться уже на взлетно-посадочной полосе.

Издание отмечает, что в успешном полете Talon-A заинтересовано Минобороны США. Летательный аппарат американская сторона рассматривает в качестве платформы для проведения испытаний гиперзвуковых технологий и систем.

Впервые самолет компании Stratolaunch взлетел в апреле 2019 года.