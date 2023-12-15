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РИА Новости

Первый российский безэкипажный катер испытают в зоне СВО

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Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик"
Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик".
Источник изображения: © Холдинг ВПК KMZ

Глава KMZ Даниленко: "ББКН "Одуванчик" пройдет испытания в зоне СВО

МОСКВА, 14 декабря/ Радио Sputnik. Первый безэкипажный катер для Минобороны РФ построен и отправится на испытания в зону спецоперации, сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", – сказал он РИА Новости.

Дрон носит рабочее название "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель". По словам Даниленко, максимальная скорость первых аппаратов составит 80 километров в час, запас хода – до 200 километров.

Катер может использоваться для перевозки спецгрузов, средств сопровождения и разведки, а также тротила. Максимальный вес груза составляет 600 килограммов. Кроме того, катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон, пишет агентство.

По словам главы KMZ, до конца года планируется построить 10 таких катеров.

"Это будет первая опытная партия", – заключил Даниленко.

Радио Sputnik сообщало, что ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57.

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