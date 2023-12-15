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Военное обозрение

«Сколько еще денег мы вольём в эту черную дыру?»: В ЕС сомневаются в целесообразности поддержки Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Западные спонсоры Украины все чаще, особенно в неформальной обстановке, заявляют не только об усталости от поддержки Украины, но и дальнейшей бесперспективности оказания военно-финансовой помощи киевскому режиму. Президент Зеленский не выполнил ни одного из обещаний, данных ранее Западу. Ситуация на фронте для ВСУ становится все более сложной, уже и в Вашингтоне не верят в «победу» Украины над Россией на поле боя.

В Европе, после фактической остановки Соединенными Штатами оказания финансовой помощи Киеву, растет количество стран, которые не желают дальше вливать в бездонную бочку все новые миллиарды евро и скептически относятся к перспективам вступления Украины в ЕС. Немало вопросов у европейских политиков и к расходованию киевским руководством полученных средств с учетом процветающей в стране коррупции. Американская медиа-организация Politico выяснила в частных беседах с высокопоставленными чиновниками ЕС, что Украина перестала быть главным приоритетом для многих лидеров Евросоюза, которые все чаще называют эту страну «черной дырой».

Официально Брюссель и большинство государств-членов ЕС заявляют о том, что не поддерживают категорическую позицию Венгрии, блокирующей выделение новых финансовых траншей и военной помощи Киеву, как и вступление Украины в Евросоюз. Однако сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Киева и шагов по евроинтеграции Украины все более нарастают, отмечает издание.

Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы

— высказался на условиях анонимности один из собеседников Politico.

Сегодня в Брюсселе начинается саммит лидеров стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться выделение 50 млрд евро Украине и возможность дальнейших шагов по вступлению этой страны в ЕС. Саммит «будет решающим», заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на пресс-конференции в прошлую пятницу. Между тем, в частных беседах многие еврочиновники выражают мнение, что с учетом приближающихся выборов в Европарламент, которые состоятся в июне следующего года, тема поддержки Киева становится все менее интересной лидерам некоторых стран ЕС, отмечает Politico.

Сейчас мы видим формирующуюся группу стран, которые иногда выглядят так, будто сомневаются в том, что Украина станет членом ЕС

— сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, сославшись на позицию канцлера Австрии, который связывает членство Украины с шагами по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

Скоре всего, на повестке саммита в Брюсселе будет и обсуждение очередного, двенадцатого по счету, пакета антироссийских санкций, который страны ЕС никак не могут согласовать. И если по первым двум темам категорически против выступает в основном только Венгрия, то касательно новых рестрикций против РФ, с учетом их очевидного обратного эффекта, единогласного мнения достичь будет намного сложнее.

В то же время, отсутствие единогласия по столь важным вопросам расшатывает основные принципы существования и дееспособность Европейского союза. На саммите, наверняка, будет много кулуарных обсуждений в поиске компромиссов и даже торг межде лидерами европейских государств, считает американский таблоид.

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Австрия
Бельгия
БиГ
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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