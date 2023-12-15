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ЦАМТО

Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год

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Сенат США
Сенат США.
Источник изображения: © РИА Новости Эдуард Песов

ЦАМТО, 14 декабря. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 млрд. долл., свидетельствуют результаты голосования.

Как отмечает "РИА Новости", документ объемом свыше трех тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.

После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование, отмечает агентство.

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