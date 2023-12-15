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ЦАМТО

Nikkei: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

ЦАМТО, 14 декабря. Правительство Японии планирует с 22 декабря ослабить национальные правила торговли оружием, разрешив экспортировать не только компоненты, но и все готовое вооружение, произведенное по зарубежным лицензиям в страны, которые имеют на них патенты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Nikkei Asia.

"Япония планирует разрешить экспорт всего вооружения, произведенного по иностранным лицензиям, в страны, которые обладают этими патентами, ослабляя национальные правила торговли оружием", – пишет издание.

По данным газеты, на балансе Сил самообороны Японии имеется около 80 типов лицензированной техники, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные принадлежат семи другим странам, среди которых Великобритания и Германия. Текущие правила разрешают отправлять в США только компоненты лицензионного оборудования.

По данным издания, изменения могут быть одобрены японским правительством уже 22 декабря и станут первыми изменениями в правилах оборонного экспорта Японии с 2014 года.

Отмечается, что так США смогут отправлять технику японского производства в страны Европы, пополняя запасы боеприпасов и оружия, истощенные в результате помощи Украине.

"Это поворотный момент для послевоенной Японии, но наша позиция как миролюбивой нации остается неизменной", – приводит издание слова представителя либерально-демократической партии Японии, бывшего министра обороны и автора рабочей группы проекта Ицунори Онодеры.

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