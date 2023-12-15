«Совершенно точно нет»: посол Израиля в Великобритании отвергла идею создания Палестинского государства

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Власти Израиля отрицают возможность создания после боевых действий в секторе Газа независимого государства для палестинцев. Об этом заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели в беседе с телеканалом Sky News.

Как утверждает израильский дипломат, палестинцы никогда не хотели иметь свое государство рядом с Израилем. Они, по словам Хотовели, мечтают о государстве «от реки до моря» (от Иордана до Средиземного моря), то есть – на территории Израиля и вместо Израиля. Поэтому на вопрос о том, будет ли создано независимое государство палестинских арабов после завершения операции по уничтожению ХАМАС в Газе, посол ответила вполне определенно.

Совершенно точно нет

- подчеркнула дипломат.

Напомним, что Российская Федерация последовательно выступает за реализацию права палестинского народа создать собственное независимое государство, в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Данную точку зрения неоднократно озвучивали высшие должностные лица нашей страны.

Тем не менее, израильские власти, как мы видим, не считают нужным создавать палестинское государство, видя в этом значительные риски для национальной безопасности. Но в таком случае ситуация в регионе все равно будет оставаться взрывоопасной, а израильское государство продолжит нарушать права и свободы палестинцев.