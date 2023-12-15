Польская MESKO поставила первые ПЗРК "Перун" ВС Норвегии

ЦАМТО, 14 декабря. Польская компания MESKO S.A. (подразделение Польской оружейной группы) объявила о поставке первой партии ПЗРК "Перун" (PIORUN) для ВС Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ПЗРК "Перун" был заключен с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) в ноябре 2022 года по результатам открытого тендера. Польская компания опередила претендентов из Франции, Швеции и США. Стоимость заказа составила 350 млн. норв. крон (около 35,1 млн. долл.). В рамках контракта MESKO S.A. должна, начиная с 2023 года, поставить ВС Норвегии несколько сотен ракет и пусковые установки.

Как заявлено, в настоящее время MESKO вместе с одной из ведущих норвежских оборонных компаний готовится принять участие еще в одном крупном экспортном контракте.

В составе Сухопутных войск Норвегии ПЗРК "Перун" будут обеспечивать нижний эшелон системы ПВО Норвегии, в состав которой также входят ЗРК NASAMS (в перспективе новые IRIS-T SL).

Норвегия стала четвертым покупателем ПЗРК "Перун" после Польши, Эстонии и США. Партия ПЗРК также была безвозмездно передана ВС Украины.

ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант состоящего на вооружении ВС Польши ПЗРК "Гром" (GROM), являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость – 560 м/с.