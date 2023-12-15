Утверждения западных СМИ о том, что Россия якобы стремится завоевать Украину, абсурдны, пишет infoBrics. Кремль был вынужден занять контрнаступательную позицию из-за многочисленных провокаций, отмечает автор, мнение которого разделяют и признанные западные аналитики.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что цель Кремля состоит в том, чтобы полностью уничтожить Украину, ассимилировав ее граждан в Российскую Федерацию. Журналисты и лица, формирующие общественное мнение, не особо оспаривали подобные дикие заявления на Западе. В конце концов, согласно западным СМИ, план президента России Владимира Путина заключается и всегда заключался в том, чтобы “завоевать” Украину с самого начала. Этот распространенный западный нарратив, также продвигаемый Киевом, далек от того, чтобы быть своего рода самоочевидной истиной. Он оспаривается внутри американских привилегированных кругов, например, Джеффри Саксом, и многими уважаемыми учеными на Западе, включая тех, кто очень критически относится к Москве. Такой односторонний нарратив фактически устраняет любой контекст, касающийся текущего кризиса, и полностью игнорирует российскую точку зрения, цели и проблемы безопасности.

Хотя Вольфганг Рихтер (старший научный сотрудник отдела международной безопасности в Фонде науки и политики – SWP) и является резким критиком продолжающейся военной кампании России на Украине, он признал, например, в статье 2022 года, что в декабре 2021 года Москва “ясно дала понять в двух проектах договоров”, чего она добивается: “предотвращения дальнейшего расширения НАТО на восток и получения обязательных гарантий с этой целью”. Однако Североатлантический альянс и Вашингтон, по словам Рихтера, “не были готовы пересмотреть принципы европейского порядка безопасности”, и поэтому Москва, очевидно, “не приняла этого и прибегла к применению силы”.

По словам эксперта, хотя США находятся далеко от театра военных действий в Европе, ядерное оружие Франции и Великобритании и развертывание оперативно-тактического ядерного оружия США в Европе и вооруженных сил НАТО на границах России действительно представляют угрозу безопасности на европейском континенте с точки зрения Москвы. Это так, довольно убедительно утверждает он, потому что Россия понимает, что будущая угроза может возникнуть из-за нового американского оружия средней дальности на континенте, которое может даже достичь российских стратегических целей (в европейской части страны), “если Вашингтон и партнеры по НАТО решат их разместить”. Более того, расширение НАТО “создало больше потенциальных зон развертывания в Центральной и Восточной Европе”. В конце концов, Кремль рассматривает Североатлантический альянс сегодня всего лишь как американский инструмент продвижения своих геополитических интересов (в ущерб безопасности России).

Иногда критики утверждают, что тот факт, что Москва в той или иной степени сотрудничала с НАТО с девяностых годов примерно до 2010 года, “доказывает”, что заявления России о расширении НАТО не следует воспринимать всерьез. Этот факт, во всяком случае, подтверждает аргументы Москвы.

В своей диссертации на соискание ученой степени доктора наук в 2018 году профессор истории университета Сан-Паулу Анджело де Оливейра Сегрилло описывает Путина как умеренного (хотя и двусмысленно) западника, а не евразийца, приводя в качестве доказательства хорошо известное восхищение президента России Петром Великим. Сегрилло утверждает, что Путин никогда не был радикальным западником, таким как Борис Ельцин, а скорее прагматичным и умеренным, в то же время являясь государственником, то есть тем, кто выступает за сильное государство в соответствии с российской политической традицией. Таким образом, бразильский профессор сравнивает Путина с французским лидером Шарлем де Голлем, который часто выступал против Вашингтона и НАТО не просто из-за антизападной позиции, но как человек, способный отстаивать национальные интересы собственной страны.

Увы, независимо от того, является ли вышеупомянутый тезис полностью точным или нет, поскольку это так или иначе интересует в основном историков и биографов, в любом случае можно утверждать, что Кремль отнюдь не является ярым антизападником из-за предполагаемых личных преференций президента (как утверждала бы западная пропаганда). Кремль был вынужден занять оборонительную и контрнаступательную позицию по отношению к возглавляемому США Западу из-за многочисленных провокаций и событий, которые, с точки зрения России, представляли собой пересечение красных линий.

В Основополагающем акте Россия-НАТО от мая 1997 года НАТО фактически обязалась ограничить численность дислоцированных войск, пообещав не осуществлять никакого “дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил”, в то же время утверждая, что у нее нет плана размещения ядерного оружия в присоединяющихся странах. Как показывает Риттер, такие соглашения нарушались в нескольких эпизодах. Страны, которые не входили в ДОВСЕ, начали присоединяться к Североатлантическому альянсу в 2004 году, и, что еще хуже, Вашингтон в 2007 году установил постоянное военное присутствие на Черном море. США вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, что для Кремля было угрозой стратегической стабильности. Эта угроза усилилась благодаря двусторонним соглашениям Вашингтона с Чехией и Польшей от 2007 года о размещении систем противоракетной обороны в этих странах (якобы для противодействия иранской “угрозе”).

Война НАТО против Сербии в 1999 году (осужденная Россией), конечно, уже нарушила запрет на применение силы и соглашения 1997 и 1999 годов. Более того, жестокое вторжение и оккупация Ирака в 2003 году продемонстрировали способность и готовность Америки нарушать международное право, полагаясь на “объединение усилий” новых восточноевропейских партнеров и союзников (даже без консенсуса НАТО). Можно также сослаться на признание Западом (одностороннего) провозглашения независимости Косово и предложение в 2008 году о перспективе вступления в НАТО Украины и Грузии, которое, по словам Рихтера, стало “переломным моментом в отношениях НАТО с Россией”.

Референдум в Крыму в 2014 году и конфликт в Донбассе, возможно, стали кульминацией разрушения и без того слабеющего европейского порядка безопасности, утверждает Рихтер, но такая "эрозия" “уже началась в 2002 году с растущим потенциалом конфликта между Вашингтоном и Москвой”. Джордж Буш-младший сыграл в этом важную роль.

Это подводит нас к текущей ситуации. По мнению американского политолога Джона Миршаймера, если бы Киев и Москва достигли соглашения, что могло бы произойти, если бы не вмешательство Запада, Украина сегодня контролировала бы большую долю территории. Как он пишет, “Россия и Украина были вовлечены в серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине сразу после его начала 24 февраля 2022 года”. По этому поводу он добавляет: “Все, кто участвовал в переговорах, понимали, что отношения Украины с НАТО были основной заботой России… если бы Путин стремился завоевать Украину, он бы не согласился на эти переговоры”. Главной проблемой было НАТО.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя временами Россия рассматривала возможность участия в дальнейшем диалоге и сотрудничестве с НАТО, всегда существовала напряженность в связи с расширением Североатлантического альянса. Связанные с этим опасения Москвы по поводу безопасности отнюдь не являются простым оправданием, на самом деле они вполне обоснованы.

Уриэль Араужо