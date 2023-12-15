Заместитель председателя словацкого парламента Любош Блаха заявил о том, что Украине не нужно рассчитывать на использование натовских аэродромов для использования истребителей F-16, когда и если те будут переданы для ВСУ.

По словам словацкого парламентария, вылеты «украинских» истребителей F-16 с натовских военных аэродромов – «красная черта», которую нельзя пересекать.

Любош Блаха:

Иначе это приведёт к Третьей мировой войне, к прямому столкновению с Россией.

Словацкий вице-спикер добавил, что это станет катастрофой не только для тех стран, откуда истребители ВС ВСУ будут подниматься в воздух, но и, вероятно, для всего мира.

Блаха:

Россия расценит использование аэродромов НАТО для ударов по своим войскам как прямое участие стран Североатлантического альянса в войне. Надеюсь, мы все понимаем, к чему, к какими последствиям это может привести.

Напомним, что Зеленскому пообещали передать американские истребители F-16. Причём данные по первой партии разнятся – то ли уже в декабре 2023-го, то ли не ранее марта 2024 года. И перед киевским режимом стоит непростой выбор – аэродрому базирования. В Киеве не особенно скрывают тот факт, что хотели бы использовать аэродромы соседних стран – стран НАТО. Для Киева продолжает быть идеей №1 вовлечение НАТО в прямое столкновение с Российской Федерацией.