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ТАСС

Белый дом попросил ЕС принять программу поддержки Киева для давления на Конгресс

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан сообщил, что у ЕК есть запасной план на тот случай, если переговоры на саммите по программе помощи Украине завершатся провалом

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация США запросила Евросоюз о создании программы долгосрочного финансирования Украины в €50 млрд еще весной 2023 года, мотивировав это необходимостью "оказать давление на Конгресс США", чтобы добиться от него выделения дополнительных средств Киеву из американского бюджета. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью агентству Reuters.

"Американское правительство еще весной информировало нас, что они бы очень поддержали, если бы мы смогли быстро обеспечить долгосрочную помощь для Украины в качестве некого способа оказать внутреннее давление на Палату представителей и Сенат [Конгресса США], чтобы они сделали нечто аналогичное", - цитирует агентство Хана.

По его мнению, именно понимание того, что эта программа помощи важна для внутренней политической игры администрации Соединенных Штатов, должно способствовать утверждению лидерами ЕС этой программы на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. "Это хорошо понимают все лидеры. Именно поэтому, я думаю, даже Венгрия согласится на это, поскольку это в их интересах", - сказал Хан. Он также объявил, что у Еврокомиссии есть план Б на случай провала переговоров на саммите по программе помощи Украине, однако отказался говорить о деталях, поскольку это может быть использовано противниками выделения денег Киеву.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите должны принять решение о предложении Еврокомиссии создать программу долгосрочного финансирования Украины на 2024-2027 годы объемом в €50 млрд, из которых €33 млрд будут предоставлены в виде кредитов и €17 млрд - в виде грантов. В бюджете ЕС нет средств на эту программу, поэтому Еврокомиссия предложила странам сообщества для финансирования этой программы внести дополнительные взносы в бюджет ЕС. Впервые эту инициативу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила в июне этого года, однако тогда страны ЕС отказались ее поддержать.

Главным оппонентом этой программы выступает Венгрия, которая требует, чтобы Киев сначала отчитался об использовании ранее полученных от ЕС денег.

По официальным данным Еврокомиссии, с начала конфликта на Украине ЕС в общей сложности предоставил Киеву разные виды помощи на €83,5 млрд и еще €1,5 млрд должны быть перечислены до конца декабря. 

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Кредитование
Страны
Венгрия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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