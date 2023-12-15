На Украине похвастались советским "Спрутом" на базе "Планера" из 80-х годов

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На Украине в своем репертуаре. Нашли боевики где-то уже забытую советскую разработку и начинают рассказывать всякие небылицы, приписывая себе чужие достижения. Сейчас киевский марионеточный режим приказывает крушить все, что связано с Россией и Советским Союзом. По идее, и этот образец самоходной пушки "Спрут", создававшийся в тесной кооперации всего СССР, должен быть уничтожен. Но как же не попиариться на обломках общей истории.

Как отмечает "РГ: русское оружие", в 80-е годы в Советском Союзе активно работали над бронетанковой техникой нового поколения. Кроме основных боевых танков создавались машины и легкого класса. Например, самоходные противотанковые пушки.

Харьковский тракторный завод, известный в СССР своими колесными Т-150К, а также выпуском многоцелевых транспортеров-тягачей МТ-ЛБ, занимался сразу двумя машинами на новом плавающем шасси "Планер".

Один вариант вооружался 125-мм орудием, другой получил 152-мм пушку. После 1991 года о них практически забыли, и вот на днях в социальных сетях появились фотографии неизвестного образца.

Как оказалось, вэсэушники обнаружили на ХТЗ один из "Спрутов" с башней новой формы, вооруженный, по всей видимости, опытной "шестидюймовкой".

Самоходка весом приблизительно в двадцать тонн имеет ходовую часть с семью опорными катками по каждому борту. Для самоокапывания на местности есть специальное оборудование.

Судя по изображению, образец находится в очень плохом состоянии, с него демонтированы некоторые узлы и агрегаты.В условиях погибшей промышленности Украины восстановить его невозможно.