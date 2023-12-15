Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации

Глава KMZ: первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) для Минобороны построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", - сказал он.

Рабочее название первого аппарата — "ББКН "Одуванчик", аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель".

Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания. "Это будет первая опытная партия", - сказал глава KMZ.

Ранее он сообщал РИА Новости, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно использовать как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

Холдинг KMZ сейчас специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, ремонте бронетехники.