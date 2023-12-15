Подмосковные аэропорты обеспечат защитой от дронов при помощи FPV-технологий

Генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин уточнил, что проведение испытаний комплекса обеспечения безопасности аэропортов запланировано на первую половину 2024 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов, птиц, а также диких животных при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

"Правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений в Жуковском запустили проект по разработке и созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от птиц и диких животных, а также противодействия несанкционированным полетам дронов в зоне ответственности аэропортов. В технический комплекс будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года", - заявил Кузякин.

Проект реализуется на условиях совместного финансирования правительством Московской области и ЦКБР. При создании комплекса будет использован опыт специальной военной операции (СВО). "В ходе реализации проекта будет задействован опыт ЦКБР в обеспечении безопасности воздушного пространства, построенный на применении технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков, который был накоплен в ходе СВО. В рамках проекта будут применяться все новейшие разработки ЦКБР в части спецоборудования FPV-дронов - перехватчиков, что прошли испытания и показали высокую результативность", - подчеркнул Кузякин.

FPV - квадрокоптеры с управлением через очки виртуальной реальности. "Несмотря на то, что наши ПВО - одни из лучших в мире, сбить вражеские беспилотники получается не всегда, особенно когда речь идет о сверхмалых дронах самолетного типа. Совсем сложно говорить о "перехватах" крупных птиц над аэродромами или диких животных, забирающихся на территорию объектов инфраструктуры. Также бывали случаи, когда безответственные споттеры запускали свои дроны в непосредственной близости от аэродромов, что блокировало их работу", - заявил Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.