Войти
ИноСМИ

"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)

325
0
0
Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Dmitriy Pichugin

Sohu: в КНР назвали российский бомбардировщик Ту-22М3М "стратегическим убийцей"

По сообщениям СМИ, новый российский бомбардировщик Ту-22М3М — это модернизация самолета Ту-22М3. Его максимальная скорость полета составляет 2300 км/ч, что эквивалентно 1,88 Маха. На борт добавлены новые радиосистемы, системы связи и цифровые комплексы оборудования. С хвоста самолета снята двухствольная 23-мм дистанционно управляемая пушка, вместо нее установлен комплекс электронных помех, обеспечивающий целостность хвостовой обороны.

Подразумевается, что как стратегический "убийца" России бомбардировщик Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) имеет всего четыре модификации. Самой мощной среди них является Ту-22М3 Backfire С. Он может развивать максимальную скорость в 1,8 Маха. Боевой радиус Ту-22М3 составляет более 2400 километров, и он способен нести до трех сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22. Это большие ракеты, и дальность их полета превышает 550 километров. Снаряды могут развивать скорость до 4,5 Маха, нести как обычные полубронебойные, так и ядерные боеголовки, и одна такая ракета способна легко потопить ракетный крейсер типа "Тикондерога", принадлежащий к военной державе номер один — Соединенным Штатам.

Ту-22М3М — самый современный стратегический бомбардировщик, используемый Россией. Это модернизированная версия самолета Ту-22М3. Российские военные учли все преимущества Ту-22М3 и усовершенствовали его для повышения боевых возможностей и технологичности бомбардировщика. У нового самолета есть следующие преимущества:

Большой боевой радиус: российский бомбардировщик Ту-22М3М имеет большой запас топлива, а потому обладает гигантской дальностью полета, что позволяет ему выполнять стратегические задачи на больших расстояниях. Это помогает самолету поражать цели противника во многих километрах от базы и расширяет его боевую эффективность.

Большая грузоподъемность: бомбардировщик имеет большой внутренний бомбоотсек и внешние подвесы, а потому может нести различные виды вооружения.

Кроме того, Ту-22М3М оснащен новейшим коммуникационным и навигационным оборудованием, позволяющим ему более эффективно взаимодействовать с другими самолетами и командными центрами, а также достигать превосходных возможностей по позиционированию и навигации. Помимо того, данная модель оснащена системой управления огнем и комплексом вооружения нового поколения, позволяющей нести и доставлять разнообразные виды снарядов и бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ту-22М
Проекты
Ticonderoga
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2022
Флот США нацелился на мировое господство
04.08.2021
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
19.05.2021
Там любая война – холодная
30.01.2020
Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
17.06.2019
Советский метод: зачем авиации ВМС США нужны дальние ракетоносцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:48
Кабмин Литвы создаст комиссию по координации приема германской бригады
  • 15.12 09:43
  • 0
Иллюстрированный видеосюжет штурма опорного пункта с использованием БПЛА вертолетного типа
  • 15.12 09:29
  • 57470
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.12 09:26
  • 2
Обновление израильских F-35 ускорили из-за ХАМАС
  • 15.12 09:20
  • 5
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 15.12 09:03
  • 324
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.12 07:50
  • 1
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 15.12 01:43
  • 1
Скорая помощь с ракетным вооружением
  • 14.12 12:06
  • 1
Поставки микроэлектроники из США в Россию растут назло санкциям
  • 14.12 11:34
  • 36
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.12 04:47
  • 1
Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов