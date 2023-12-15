"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)

Sohu: в КНР назвали российский бомбардировщик Ту-22М3М "стратегическим убийцей"

По сообщениям СМИ, новый российский бомбардировщик Ту-22М3М — это модернизация самолета Ту-22М3. Его максимальная скорость полета составляет 2300 км/ч, что эквивалентно 1,88 Маха. На борт добавлены новые радиосистемы, системы связи и цифровые комплексы оборудования. С хвоста самолета снята двухствольная 23-мм дистанционно управляемая пушка, вместо нее установлен комплекс электронных помех, обеспечивающий целостность хвостовой обороны.

Подразумевается, что как стратегический "убийца" России бомбардировщик Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) имеет всего четыре модификации. Самой мощной среди них является Ту-22М3 Backfire С. Он может развивать максимальную скорость в 1,8 Маха. Боевой радиус Ту-22М3 составляет более 2400 километров, и он способен нести до трех сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22. Это большие ракеты, и дальность их полета превышает 550 километров. Снаряды могут развивать скорость до 4,5 Маха, нести как обычные полубронебойные, так и ядерные боеголовки, и одна такая ракета способна легко потопить ракетный крейсер типа "Тикондерога", принадлежащий к военной державе номер один — Соединенным Штатам.

Ту-22М3М — самый современный стратегический бомбардировщик, используемый Россией. Это модернизированная версия самолета Ту-22М3. Российские военные учли все преимущества Ту-22М3 и усовершенствовали его для повышения боевых возможностей и технологичности бомбардировщика. У нового самолета есть следующие преимущества:

Большой боевой радиус: российский бомбардировщик Ту-22М3М имеет большой запас топлива, а потому обладает гигантской дальностью полета, что позволяет ему выполнять стратегические задачи на больших расстояниях. Это помогает самолету поражать цели противника во многих километрах от базы и расширяет его боевую эффективность.

Большая грузоподъемность: бомбардировщик имеет большой внутренний бомбоотсек и внешние подвесы, а потому может нести различные виды вооружения.

Кроме того, Ту-22М3М оснащен новейшим коммуникационным и навигационным оборудованием, позволяющим ему более эффективно взаимодействовать с другими самолетами и командными центрами, а также достигать превосходных возможностей по позиционированию и навигации. Помимо того, данная модель оснащена системой управления огнем и комплексом вооружения нового поколения, позволяющей нести и доставлять разнообразные виды снарядов и бомб.