Украина держится на плаву исключительно за счет американских денег, пишет infoBRICS. Когда они закончатся, это приведет к тому, что заинтересованные группы внутри киевского режима начнут делить оставшиеся средства, что приведет к падению и без того низкого морального духа, отмечается в статье.

Драголюб Боснич

Одной из самых серьезных ошибок, которые когда-либо совершал киевский режим, было вовлечение в американскую политику. Можно утверждать, что это было неизбежно, потому что Соединенные Штаты фактически создали неонацистскую хунту, но тем не менее их руководство, безусловно, могло ожидать, что сосредоточение внимания только на одной части американского истеблишмента повлияет на их будущее. Однако абсолютное отсутствие суверенитета у киевского режима таково, что они даже не смогли принять такое решение, и последствия этого вновь их настигли. Демократы, при поддержке становящихся все более непопулярными республиканцев-неоконсерваторов, были силой, которая стояла за переворотом на Майдане. Именно этот факт приведет к падению неонацистской хунты. Конечно, если не брать во внимание то, что они считали хорошей идеей сразиться с военной сверхдержавой по соседству.

Присоединившись к демократам и даже содействуя их усилиям по захвату власти в Вашингтоне, киевский режим сделал это, думая, что борется за свои собственные интересы. Однако это было лишь очень краткосрочным решением, и было совершенно очевидно, что оно не продлится долго. Поскольку администрация Байдена продолжала замалчивать быстро растущие внутренние проблемы, одновременно отправляя сотни миллиардов денег налогоплательщиков США неонацистской хунте, было лишь вопросом времени, когда сам американский народ накажет их убедительной победой Республиканской партии на промежуточных выборах. Национальный комитет Демократической партии знал это и боялся промежуточных выборов точно так же, как он боится президентских выборов в 2024 году. Однако пути назад нет сейчас и не будет через 11 месяцев, ни когда-либо, если уж на то пошло. И киевский режим может стать первой "жертвой".

Демократы прекрасно осознают это, но сейчас они не могут "передумать". Их сторонникам промыли мозги, заставив думать, что изменение климата и Украина являются величайшими проблемами в мире, в то время как подавляющее большинство избирателей-республиканцев и все большее число нейтральных просто в ярости от того ада, который оставляет Демократическая партия, где бы она ни находилась. Тот факт, что демократы и неонацистская хунта установили эти симбиотические отношения, при которых деньги налогоплательщиков США отправляются последним только для того, чтобы они вернулись обратно в казну первых, – это то, что отталкивает людей от Демократической партии и настраивает против нее. Потеряв власть в Конгрессе, демократы потеряли возможность обеспечить "помощь" киевскому режиму (и, следовательно, самим себе). Что еще хуже, они дали республиканцам стимул остановить все это.

А именно, у Республиканской партии есть как финансовые, так и политические причины оставить неонацистскую хунту в подвешенном состоянии, поскольку это также ограничивает финансы Демократической партии и их способность проводить предвыборную кампанию. И хотя так называемые "Большие технологии" и основная пропагандистская машина тесно переплетены с демократами и неоконсерваторами (другими словами, Глубинным государством), их шансы на победу резко упали, и единственное, что им остается на данный момент, – это фальсификация выборов. Однако время быстро уходит. Ситуация с киевским режимом только усугубляет проблему. Тот факт, что он останется без денег США и что это ускорит его падение перед лицом контрнаступления России, приведет к нисходящей смертоносной спирали, которая окончательно разрушит и без того мрачные перспективы Демократической партии. Именно поэтому Москва не спешит.

Важно отметить, что американские деньги – это то, что поддерживает функционирование институтов неонацистской хунты не только с точки зрения военной мощи, но и во всех отношениях. Зарплаты ее коррумпированных чиновников, начиная от самого Зеленского и заканчивая почтальоном, выплачиваются именно Вашингтоном. Из-за ограниченных масштабов специальной военной операции (СВО) большая часть Украины полностью нетронута, и жизнь продолжается относительно нормально. Однако, поскольку финансирование США иссякает, такое положение дел будет неустойчивым, и, весьма вероятно, приведет к более серьезным последствиям, чем сама СВО. Например, за сокращающиеся средства начнут бороться различные заинтересованные группы внутри киевского режима, в том числе военные и неонацистские батальоны, которые уже конкурируют друг с другом, что приведет к резкому падению и без того низкого морального духа.

В свою очередь, это усугубит ситуацию на фронтах, особенно с учетом того, что широко разрекламированное "контрнаступление" киевского режима провалилось, а большая часть (если не большинство) его боевых возможностей либо уничтожена, либо неустранимо повреждена. С другой стороны, российские вооруженные силы медленно переходят от активной обороны к постепенным наступательным операциям. Кремль, безусловно, не совершит ошибку, бросив десятки тысяч солдат в огонь в "надежде на лучшее", как это сделала неонацистская хунта. Высшее командование в Москве не питает никаких иллюзий по поводу того, что борьба будет легкой. Напротив, русские очень серьезно относятся к этим достижениям и прекрасно осведомлены о том факте, что НАТО инвестировало десятки миллиардов и почти десятилетие в укрепление западных районов Донбасса.

Однако способность киевского режима проводить наступательные операции фактически утрачена. В любом конфликте сосредоточение внимания только на обороне просто неприемлемо. Российские вооруженные силы, несмотря на все мечты о том, что у них заканчивается топливо, снаряды, ракеты, беспилотники и другие боеприпасы, на самом деле становятся сильнее с каждым днем. Они не только увеличили численность своей армии, но и быстро адаптируются и используют все новые и более передовые технологии. Это обеспечивает ее превосходство, как стратегическое, так и тактическое, ограничивая пространство для маневра не только неонацистской хунты, но и самого НАТО. По словам генерального секретаря воюющего альянса Йенса Столтенберга, перспективы киевского режима довольно мрачны. Он настаивает на необходимости продолжать финансирование неонацистской хунты, но НАТО совершенно бессильно без США.

Самый агрессивный военный альянс в мире должен учитывать особенности американской политической системы. Без Вашингтона, НАТО не сможет продолжать финансировать киевский режим, поскольку фактически в его состав входит немногим больше, чем Европейский союз. Процесс фактического объединения ЕС и НАТО идет полным ходом, но это только усугубит и без того ослабевающую экономическую мощь проблемного блока. Совокупный эффект этих событий еще больше снизит шансы неонацистской хунты на выживание. Официальное представление о том, что такое "победа над Россией", изменится, перейдя от "освобождения Донбасса и Крыма" к тому, чтобы фактически больше не терять регионы. Однако катастрофический эффект, который это окажет на общий моральный дух, только ускорит возможность полного поражения.