В Кремле опровергли слова Зеленского о "неуспехе" России на поле боя

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разведка США должна видеть, какие потери несут украинские войска

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя.

"Это неправда", - подчеркнул представитель Кремля в интервью "Известиям". За последние сутки Зеленский несколько раз утверждал подобное, в том числе во время визитов в Осло и в Вашингтон.

Комментируя его высказывания, Песков добавил: "Все-таки у США достаточно мощная разведка, военная разведка. Поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя. Какие потери - и в живой силе, и в технике - несут Вооруженные силы Украины. И насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения".