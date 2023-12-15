Зеленский ехал в сверхдержаву, а попал в Лилипутию (Politico, США)

Politico: визит Зеленского в США оказался бесполезным

Визит Зеленского в Вашингтон развеял мечты Киева о получении многомиллиардной помощи, пишет Politico. Байден, республиканцы и Европа внезапно оказались крошечными, а Путин и Си – великанами.

Вторую неделю подряд ключевым театром военных действий в противостоянии России и Украины стал Вашингтон. На кону миллиарды военной и экономической помощи Киеву. Не будет большим преувеличением сказать, что и судьба независимой Украины, стабильность в Европе и авторитет Америки как мировой державы тоже. Сейчас решающий момент. Так почему же все игроки на этой сцене кажутся такими крошечными?

Вот Владимир Зеленский, чья героическая аура скукоживается с каждым визитом за океан (поездка во вторник станет для него третьей по счету). Принимающая сторона и хозяин Белого дома — фигура тоже изрядно усохшая с плохими рейтингами и туманными перспективами переизбрания. Республиканцы на Капитолийском холме, только что устроившие очередной раунд бессмысленных кровавых усобиц, — отдельный вид лилипутов. Европейцы на этой групповой фотографии отсутствуют, но прекрасно бы в нее вписались: они действуют так, словно худший вооруженный конфликт со времен Второй мировой войны разыгрывается не в самом сердце их континента, а где-то еще.

Впрочем, пара актеров этой драмы счастливо избежали всеобщего обмельчания. Возможно, вы видели, как на прошлой неделе Владимир Путин с торжествующей ухмылкой наконец-то выбрался из своего кремлевского бункера и отправился в поездку по Ближнему Востоку. То же самое можно сказать и о китайском лидере Си Цзиньпине. По объективным экономическим или стратегическим меркам у него нет причин для особого величия — однако его противники на Западе весьма поднаторели в искусстве самоуничижения. Так что эти двое убеждены, что побеждают.

Какой все же странный геополитический момент! Россия ведь не завербовала Рика Мораниса с его секретным оружием (американский комедийный актер, известный по фильмам “Дорогая, я уменьшил детей” с несколькими продолжениями. — Прим. ИноСМИ.). Все на стороне Украины — начиная с руководства в Киеве и до союзников в Европе и Вашингтоне — за последние полгода как-то съежились. Главным образом, с точки зрения амбиций, перспектив и уверенности в отношении конфликта. Только вспомните, какую широту духа и целеустремленность все они демонстрировали еще в прошлом году. Эта перемена идет вразрез с фронтовыми реалиями. Она формирует мрачный и пораженческий настрой. Для украинцев сложилась опаснейшая ситуация с тех пор, как русские подошли к Киеву на считанные километры в первые дни боевых действий.

Отчасти именно так и устроены демократии. Русские и китайцы не могут открыто сетовать на издержки и усталость. Зеленский этого делать не может и не хочет — в этом вся суть этого противостояния. Но свободные политические системы должны не только дозволять, но и всячески поощрять масштабное мышление и смелые шаги.

Поэтому вопрос на засыпку для Киева, Брюсселя и Вашингтона: как же вернуть себе привычный рост?

Начнем с украинцев. Зеленский был выдающимся актером и до победы на выборах играл президента на телевидении. Его самый влиятельный советник Андрей Ермак был телепродюсером. В их круг вхожи и сценаристы. В прошлом году они устроили мастер-класс по военному пиару. Зеленский покорил весь мир своим мужеством. Военный сезон оказался богат и в решающие моменты: героическая оборона Киева, ошеломляющий контрудар под Харьковом и взятие Херсона.

Вступая в боевой сезон уже этой весной, украинцы хотели сберечь поддержку Запада — чтобы сохранить свои рейтинги на высоте. Но реальность оказалась такова, что киевским силам не хватило оружия из США и Европы, чтобы прорвать самую защищенную границу в мире после демилитаризованной зоны в Корее. Они попытались, но так и не смогли перерубить снабжение Крыма. Украинские победы на море также прошли незамеченными. Но вообще они все же наобещали больше, чем выполнили. А в драке, как и в бизнесе, это не лучшее сочетание. К тому моменту, когда главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный признал “патовую ситуацию” на фронте, украинский народ и Запад уже успели разочароваться.

Обмельчала и украинская политика. Комментарии Залужного взбаламутили и подняли на поверхность напряженность в отношениях с Зеленским. Зеленский и его команда еле сдерживают неприязнь к политическим соперникам вроде бывшего президента Петра Порошенко, которому на прошлой неделе даже запретили выезжать за границу. Так в Киеве обстряпывали дела и раньше: борьба за власть, престиж и деньги попахивает коррупцией. Этот крайне невыгодный и мелочный образ очень вредит им в Вашингтоне и Европе.

Несколько высокопоставленных украинских чиновников признались мне, что понимают, что надо как-то переломить имидж Украины на Западе. Насчет же внутриполитической напряженности они заняли несколько оборонительную позицию и наотрез отвергли мысль, что Зеленский якобы задумался о создании правительства национального единства по примеру Израиля после атак ХАМАС 7 октября. В отношении же военных планов на следующий год они высказались амбициозно, но реалистично — они убеждены, что более мощная авиация и лучшее вооружение обеспечат продвижение вперед и вынудят Россию перейти к обороне.

“Америка любит победителей, — сообщил мне на днях Ермак за завтраком. — А мы очень близки к победе. Нелогично останавливаться прямо сейчас, когда ты так близко”. (Уместно заметить, что Украина настолько "близка к победе", что "может и проиграть". – Прим. ИноСМИ.). Однако без помощи, которую сенат заблокировал на прошлой неделе, Украина может и проиграть, добавил он.

Европейцы тоже разочаровывают. Когда боевые действия только начались, континент принял у себя миллионы беженцев и пообещал нарастить военное производство и оказать дальнейшую поддержку. С первым он еще справился, но в остальном не преуспел. За исключением стран восточного фронта, никто так и не перевел экономику на военные рельсы.

“Европа вообразила себе, что здесь до сих пор мир”, — съязвил один высокопоставленный дипломат Европейского союза. И, что еще хуже, она рассчитывает, что всю тяжесть, как всегда, взвалят на себя США. Демонстрировать мощь Европе отчасти мешает внутренняя политика: в Германии набирает обороты крайне правая “Альтернатива”, на выборах в Нидерландах победил евроскептик, в Словакии к власти пришел пропутинский премьер, а в Дублине бушуют антииммигрантские беспорядки. Путин считает, что аморальный Запад развалится сам по себе. И Европа рискует доказать его правоту.

В Америке мы наблюдаем крайне причудливый случай геополитического обмельчания. Практически по всем параметрам — по экономике, инновациям, военной мощи, будь то в сравнении с Китаем или кем-либо еще — США сильны как никогда с 1990-х. И все же Зеленский прибыл в Мильдендо, столицу Лилипутии.

Из-за кошмарных рейтингов Джо Байден кажется карликом, лишенным какого бы то ни было влияния. Его администрация заслуживает похвалы за то, что создала в прошлом году украинскую коалицию и выделила более 66 миллиардов долларов на поддержку Киева. Однако Белый дом допустил серьезный просчет. С прошлого года помощь оказывалась дозированно, буквально по каплям, и Украина недополучила оружия, которое могло бы принести ей решающие боевые победы. Но и сам масштаб помощи предполагал, что “отдача” от этих “инвестиций” окажется выше.

Большинство республиканцев дальнейшую помощь поддерживают. Вот только они не самые горластые — и потому не формируют восприятие за рубежом. Что ни говори о Дональде Трампе и его популярности, но в его изоляционизме под лозунгом “Америка превыше всего” союзники и противники вполне объективно “считывают” добровольную кастрацию США в нашем опасном мире. Какая ирония для движения, восхищающегося неприкрытой мужественностью как излюбленной метафорой власти и сходящего с ума от фотографий Путина верхом на коне и с голым торсом.

Учитывая политическую и физическую немощь Байдена (сегодня это почти что тавтология!) и залпы Трампа по американским институтам и традициям, США в окружающем мире начинают восприниматься как банановая республика. Хотя на самом деле они находятся на пике своих возможностей.

Между тем, украинцы затаили дыхание. В ближайшие дни соглашение о границе может открыть их стране доступ к 61 миллиарду долларов. Представители Белого дома и мои украинские собеседники оценили вероятность этого всего в 50–60%. К счастью для украинцев, в пакет вошла еще и помощь Израилю, а это резко повышает шансы на успешное прохождение.

Заглядывая в следующий год, украинцы надеются вернуться из карликового состояния в привычное, но предвидят массу неприятностей. Их влияние на политику ЕС или США весьма ограниченно. Они хотят, чтобы европейцы уже сейчас начали наращивать оборонное производство, не дожидаясь паники, когда президент Трамп угробит НАТО. Они хотят, чтобы европейцы вместе с США мобилизовали промышленную и военную мощь богатого мира, чтобы подавить Путина. Санкции, принятые в прошлом году, Россию практически не задели и вообще больше не действуют.

Поэтому миссия Зеленского в США: поумерить ожидания, призвать к терпению и подчеркнуть безотлагательность. Его вдохновляющие речи потеряли остроту. Содержательность может снова придать ему важности и величия на встречах с Байденом и Майком Джонсоном. Вообще, украинцы славно потрудились на Капитолийском холме. Ермак и его делегация повстречались с новым спикером палаты представителей на прошлой неделе, и его желанием победить Путина их немало впечатлило и успокоило. Джонсон сможет пропихнуть пакет помощи гораздо ловчее, чем Байден. Что же касается Байдена, то они хотели бы, чтобы он ослабил прошлые ограничения и предоставил Украине авиацию, которая позволит вгрызться в российские линии обороны и сдержать грядущее контрнаступление на востоке.

Перспектива победы Трампа для Украины на данном этапе даже хуже реального выигрыша: Путин, европейцы, американские политики — все они парализованы возможным развитием событий, и все они проецируют на Трампа свои страхи (а Путин — скорее, желания). Они могут и не сбыться. По крайней мере, украинцы на это надеются. “2024 год в США будет для нас непростым”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на мероприятии некоммерческой организации World.Minds на прошлой неделе. Украина — неотъемлемая часть наследия Байдена, добавил он, но тут же постарался воздать должное сторонникам Киева из числа республиканцев. Что же касается сами знаете кого, который отнюдь не выглядит главным болельщиком Украины, то Кулеба сказал: “Одно дело — когда вы только идете на выборы. Вы говорите определенные слова и делаете определенные вещи. Но если вы действительно побеждаете и становитесь властью, то все будет гораздо сложнее, ведь вас окружают очень разные игроки и силы”.

Отличие видимости от реальности в том, что она может стремительно измениться. Республиканская партия может внезапно заметить значительный электорат с восточноевропейскими корнями в ряде ключевых штатов: Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Аризоне. Поскольку в следующем году в Европе также предстоит целая вереница важных выборов, облик континента также может измениться. Рейтинг Байдена может наладиться. А Украина, быть может, все же перерубит снабжение Крыма.

Но доколе Путин считает, что Украина и ее союзники мельчают, он не заинтересован ни в переговорах о мире, ни в отказе от своей военной цели — уничтожить независимую Украину и перечеркнуть восемь десятилетий Европы, преобразившейся под защитой Америки (автор искажает цель СВО – речь идет о демилитаризаци и денацификации Украины, а не ее уничтожении. – Прим. ИноСМИ.).

Мэтью Камински — старший редактор журнала Politico. Бывший корреспондент The Financial Times на Украине в 1994–97 годах, а в 2015 году получил премию Зарубежного пресс-клуба и стал финалистом Пулитцеровской премии