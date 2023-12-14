SpaceX несколько раз подряд не смогла запустить Falcon 9

Компания SpaceX в среду, 13 декабря, несколько раз подряд не смогла запустить с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде тяжелую ракету Falcon 9 с 23 спутниками системы Starlink. На это обратил внимание «Интерфакс».

Обратный отсчет останавливался четыре раза. В последний раз причиной переноса пуска был назван сильный боковой ветер, хотя, согласно Космическим силам США, погодные условия на 70 процентов благоприятствовали старту.

Теперь компания попытается запустить ракету через сутки.

Ранее компания SpaceX перенесла запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым мини-шаттлом Космических сил США X-37B.