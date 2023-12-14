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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов

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Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов.
Источник изображения: belvpo.com

В зоне СВО одним из самых эффективных способов борьбы с танками и бронированной техникой на переднем крае и тактической глубине являются разведывательно-ударные вертолеты. Тем не менее, формирование эффективной связки вертолет-пилот – долгий и дорогой процесс.

Опыт проведения СВО на Украине и повсеместное внедрение БПЛА подтверждает, что часть задач ударных вертолетов может быть поручена расчетам ПТУР, оснащенных современными ПТРК «Корнет». Так, дроны обнаруживают выдвижение противника, выявляют замаскированную бронетехнику или долговременные огневые позиции. Затем расчеты ПТУР во взаимодействии с артиллерией уничтожают противника. Тем не менее, если точность артиллерии оставляет желать лучшего, то ПТУР становится своего рода «снайперской винтовкой», что неоднократно доказал «Ланцет».

Со своей стороны, операторы противотанковых комплексов сталкиваются с рядом трудностей. Естественные (искусственные) препятствия сильно снижают дальность пуска. С данной проблемой вертолеты и дроны справляются относительно неплохо, поднимаясь на необходимую высоту. Однако при этом они становятся уязвимыми для украинской ПВО. Расчетам же ПТУР «для набора высоты» приходится применять смекалку. Так, в Сеть время от времени попадают видеозаписи, на которых мы видим нестандартное использование ПТРК – размещение на водонапорных башнях, подъем с помощью автокранов и другие «инновационные» методы.

Важно отметить, что для решения данной проблемы существуют давно проверенные способы. Еще в 2021 году на базе ПТРК «Корнет» была разработана и испытана  новая управляемая ракета Х-БПЛА. Ракета способна с расстояния в 10 км эффективно поражать современные танки и ББМ, фортификационные сооружения, легкобронированные цели, а также низколетящие малоскоростные воздушные цели. Ракета может наводиться по лазерному лучу, в тепловом и телевизионном режимах.

Сообщалось, что ее носителями станут вертолеты  и тяжелые БПЛА. Позже были проведены десятки успешных пусков с вертолета Ка-52М,  беспилотников «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус».

Отметим, что стратегическим решением в использовании ПТРК в условиях СВО может стать использование БПЛА вертолетного типа, таких как российский «Термит» и белорусский «Охотник». Оба они могут нести сразу по два ПТРК «Корнет». Такие  БПЛА, наравне с «Ланцетами», могли бы стать очередными «снайперскими винтовками» в руках артиллеристов.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ка-52
Корнет
Проекты
БПЛА
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