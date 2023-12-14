Раскрыты подробности о российском гиперзвуковом снайперском комплексе

Российский перспективный гиперзвуковой снайперский комплекс произведет революцию в сфере вооружений. Соответствующие подробности специалист по высокоточному оружию Владислав Лобаев раскрыл в интервью военному корреспонденту Семену Пегову. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам конструктора, речь идет о квазигиперзвуковом комплексе, хотя это не самоцель.

«Скорости уже от 1300 метров в секунду обеспечивают очень серьезную пробиваемость и запреградные действия, причем более мягкими материалами, чем при нормальных скоростях. Важно, чтобы при этом обеспечивались другие характеристики — кучность, ресурс ствола», — сказал специалист.

Лобаев уточнил, что перспективный снайперский комплекс обеспечит очень высокую настильность. «Соответственно, снайперы, которые могли стрелять на два километра, смогут стрелять на три километра. Те, кто стрелял на один километр, смогут стрелять на два», — сказал он.

В сентябре Лобаев сообщил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона.