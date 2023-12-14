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Военное обозрение

Немецкая пресса: Бундесвер нуждается в перевооружении, но этот процесс может занять полвека

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Военнослужащие бундесвера меняют гусеничные траки на танке Leopard 2A6
Военнослужащие бундесвера меняют гусеничные траки на танке Leopard 2A6.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В настоящее время вооруженные силы Германии находятся в очень плохом положении. К такому выводу пришли авторы BILD, проанализировавшие основные показатели вооружения и численности немецких вооруженных сил.

Напомним, что ранее главнокомандующий бундесвера Карстен Бройер выступил с впечатляющим заявлением. Он признался, что в текущем положении бундесвер не способен выполнить задачи даже по обороне самой Германии, что говорить о возможной помощи союзникам страны по Североатлантическому альянсу.

По данным немецкой прессы, бундесвер нуждается в перевооружении, но этот процесс может занять полвека. Лет пятьдесят потребуется немецкой армии, чтобы решить свои проблемы с вооружением и личным составом. Но если по первому пункту надежда еще есть, то со вторым все хуже, учитывая старение населения ФРГ и специфику воспитания подрастающих поколений.

Как следует из анализа, численность бундесвера сейчас составляет 181 383 военнослужащих. Только с лета 2023 года численность личного состава немецкой армии сократилась на 1% - несмотря на напряженную ситуацию на востоке Европы. С 1990 года численность бундесвера сократилась в 2,3 раза.

Правительство ФРГ рассчитывает к 2031 году увеличить численность армии до 203 тысяч человек, но как это сделать, не очень понятно. В бундесвере служит 0,4% трудоспособных жителей страны, тогда как в среднем по странам, входящим в НАТО, этот показатель равен примерно 1%, в России – 2%.

Немецкие сухопутные войска располагают 200 танками, но лишь около 100 из них готовы к бою «здесь и сейчас». Военная промышленность страны может производить не более трех танков в месяц. В 1992 году бундесвер располагал 6779 танками. Количество самолетов за тридцать с небольшим лет сократилось с 1337 до 345. Значительная часть вооружения и оборудования, используемого бундесвером, устарела. Как решать эту проблему, правительство не знает, а немецкая пресса ставит ее решение в зависимость исключительно от поддержки США.

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