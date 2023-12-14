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ТАСС

МИД РФ пригрозил ответом в случае использования авиабаз НАТО для истребителей ВСУ

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, уже слышны комментарии, что в условиях разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия пойдет на ответные меры, если Киев будет использовать авиабазы стран НАТО для вылетов переданных Украине западных истребителей. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, Москва будет рассматривать применение истребителей с территории этих стран - членов НАТО как их участие в конфликте, это вынудит Россию пойти "на ответные меры". 

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