Борисов считает невозможным развитие экономики и поддержание нацбезопасности без космоса

Генеральный директор Роскосмоса заявил, что космическая индустрия является ярчайшим примером коллаборации с наукой, бизнесом и культурой

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Развитие российской экономики и обеспечение национальной безопасности невозможно представить без ракетно-космической отрасли, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Сегодня нельзя представить развитие российской экономики и тем более обеспечение национальной безопасности без космической индустрии", - сказал он на пленарном заседании Х Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По его словам, космическая индустрия является ярчайшим примером коллаборации с наукой, бизнесом и культурой. "Он [космос] не может развиваться без взаимодействия с фундаментальной наукой. Бизнес сегодня не может жить без космических услуг, а что касается культуры и космоса - пожалуй, это зашито в наш генофонд на уровне ДНК", - сказал глава Роскосмоса.

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ им. М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в 2023 году: "Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.