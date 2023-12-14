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РИА Новости

Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров

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Бойцы спецназа
Бойцы спецназа.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500 процентов

ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии.

"В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
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1 комментарий
№1
14.12.2023 01:22
В среднем каждый регион РФ получил разнарядку по мобилизации на 2-3 тысячи человек...
Если Чечня перевыполнила план мобилизации в 15 раз  следовательно там должны были мобилизовать от 30 до 45 тысяч человек....
Всё это согласуется с более ранними заявлениями Кадырова о готовности направить на Украину 40 тысяч штыков....

Интересно было бы посмотреть статистику по мобилизации в соседнем Дагестане......
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