Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров

Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500 процентов

ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии.

"В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.