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Госиспытания российского «Евпатия Коловрата» завершат

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Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

Государственные испытания новейшего российского дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершатся в ближайшее время. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«В настоящее время ледокол проходит завершающий этап государственных испытаний, после чего планируется его ввод в корабельный состав ТОФ», — заявили в пресс-службе флота.

Среди проведенных мероприятий — проверка стабильности работы авиационного комплекса судна. «Во время проверки работоспособности авиационно-технического оборудования судна экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ проводил взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола как в светлое, так и в темное время суток», — уточнили в ТОФ.

В мае «Евпатий Коловрат», который построили для ТОФ, вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка.

Ледокол заложили в 2018 году. При необходимости корабль может быть оснащен артиллерийскими установками. Также «Евпатий Коловрат» получил вертолетную площадку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Шри-Ланка
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
21180
21180М
ТОФ
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