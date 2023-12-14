Боеприпасы кончаются. Боец ВСУ пожаловался на западную помощь (Business Insider, Германия)

BI: боец ВСУ заявил, что вести воевать без помощи США будет очень сложно

У украинских операторов беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, а сокращение американской помощи лишь усугубит ситуацию, пишет Business Insider. В материале также подчеркивается, что все сенаторы-республиканцы выступили против дальнейшей поддержки Киева.

Украинский солдат признался в эфире CNN, что воевать без помощи США будет “очень сложно”

Его подразделение беспилотников обстреливает российские войска на восточном берегу Днепра

Во вторник Байден встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине

Один украинский солдат сообщил в эфире CNN, что у операторов беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, а сокращение американской помощи лишь усугубит ситуацию.

“Полагаю, что без американской помощи придется очень сложно”, — сказал неназванный солдат из 11-й бригады Национальной гвардии под названием “Самосуд”.

Солдат сказал, что у его подразделения беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, которые он и его товарищи по оружию сбрасывают на левом берегу Днепра.

По данным издания, его подразделение финансируется волонтерами.

Республиканцы в Конгрессе США заблокировали жизненно важную помощь Украине, включая боеприпасы, на фоне спора о финансировании государственной границы с Мексикой.

Дальнейшая обструкция в Конгрессе может сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, поскольку бои вдоль линии фронта на востоке Украины зашли в тупик, отметил Пол Сквайр.

Украинские солдаты ведут ожесточенные бои за Днепром в попытке закрепиться на восточном берегу, но терпят большие потери.

Между тем, во фронтовом городе Авдеевка на востоке Украины уже ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов, предоставленных США, сообщил лондонской газете Times в прошлую пятницу сержант 47-й механизированной бригады Тарас с позывным “Физрук”.

31-летний минометчик рассказал газете, что прекратил обстрел небольших российских групп из двух или трех солдат на северном фланге Авдеевки на востоке Украины, потому что в его бригаде заканчиваются предоставленные США снаряды.

“Мы должны простреливать наш сектор на расстоянии 4 км, пока российские солдаты не добрались до нашей пехоты — тогда мы бы отделались лишь ранеными, — сказал он газете. — Но без боеприпасов мы не можем”.

На прошлой неделе президент Джо Байден попытался выйти из тупика в Конгрессе, предложив объединенный пакет помощи Украине и Израилю в размере 111 миллиардов долларов, но потерпел неудачу, поскольку против выступили все сенаторы-республиканцы и демократ от Вермонта Берни Сандерс.

Президент Украины Владимир Зеленский и Байден встретились в Белом доме во вторник, чтобы обсудить “насущные нужды Украины и жизненно важную поддержку США в этот решающий момент”, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Автор: Тибо Спирле (Thibault Spirlet)