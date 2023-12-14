Войти
ИноСМИ

Боеприпасы кончаются. Боец ВСУ пожаловался на западную помощь (Business Insider, Германия)

104
0
0
155-мм снаряды для Украины на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
155-мм снаряды для Украины на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

BI: боец ВСУ заявил, что вести воевать без помощи США будет очень сложно

У украинских операторов беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, а сокращение американской помощи лишь усугубит ситуацию, пишет Business Insider. В материале также подчеркивается, что все сенаторы-республиканцы выступили против дальнейшей поддержки Киева.

  • Украинский солдат признался в эфире CNN, что воевать без помощи США будет “очень сложно”
  • Его подразделение беспилотников обстреливает российские войска на восточном берегу Днепра
  • Во вторник Байден встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине

Один украинский солдат сообщил в эфире CNN, что у операторов беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, а сокращение американской помощи лишь усугубит ситуацию.

“Полагаю, что без американской помощи придется очень сложно”, — сказал неназванный солдат из 11-й бригады Национальной гвардии под названием “Самосуд”.

Солдат сказал, что у его подразделения беспилотников уже заканчиваются боеприпасы, которые он и его товарищи по оружию сбрасывают на левом берегу Днепра.

По данным издания, его подразделение финансируется волонтерами.

Республиканцы в Конгрессе США заблокировали жизненно важную помощь Украине, включая боеприпасы, на фоне спора о финансировании государственной границы с Мексикой.

Дальнейшая обструкция в Конгрессе может сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, поскольку бои вдоль линии фронта на востоке Украины зашли в тупик, отметил Пол Сквайр.

Украинские солдаты ведут ожесточенные бои за Днепром в попытке закрепиться на восточном берегу, но терпят большие потери.

Между тем, во фронтовом городе Авдеевка на востоке Украины уже ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов, предоставленных США, сообщил лондонской газете Times в прошлую пятницу сержант 47-й механизированной бригады Тарас с позывным “Физрук”.

31-летний минометчик рассказал газете, что прекратил обстрел небольших российских групп из двух или трех солдат на северном фланге Авдеевки на востоке Украины, потому что в его бригаде заканчиваются предоставленные США снаряды.

“Мы должны простреливать наш сектор на расстоянии 4 км, пока российские солдаты не добрались до нашей пехоты — тогда мы бы отделались лишь ранеными, — сказал он газете. — Но без боеприпасов мы не можем”.

На прошлой неделе президент Джо Байден попытался выйти из тупика в Конгрессе, предложив объединенный пакет помощи Украине и Израилю в размере 111 миллиардов долларов, но потерпел неудачу, поскольку против выступили все сенаторы-республиканцы и демократ от Вермонта Берни Сандерс.

Президент Украины Владимир Зеленский и Байден встретились в Белом доме во вторник, чтобы обсудить “насущные нужды Украины и жизненно важную поддержку США в этот решающий момент”, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Автор: Тибо Спирле (Thibault Spirlet)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Мексика
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.10.2023
Украина испугалась, что потеряет США из-за Израиля
25.08.2023
Будущее военной техносферы все сложнее прогнозировать
07.06.2023
Азиаты оказались не готовы умирать за дядю Сэма
23.02.2023
Китай: США и НАТО должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС