Обещанная Берлином Киеву вторая система Patriot будет введена в строй в 2023 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что к этому добавляются бронетехника, боеприпасы, зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Вторая система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в 2023 году. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (14-15 декабря).

"Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц. К этому, по его словам, добавляются бронетехника, боеприпасы, зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы.

5 октября агентство DPA сообщало, что Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему Patriot.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.