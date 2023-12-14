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ТАСС

Обещанная Берлином Киеву вторая система Patriot будет введена в строй в 2023 году

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Источник изображения: topwar.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что к этому добавляются бронетехника, боеприпасы, зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Вторая система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в 2023 году. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (14-15 декабря).

"Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц. К этому, по его словам, добавляются бронетехника, боеприпасы, зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы.

5 октября агентство DPA сообщало, что Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему Patriot.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
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