Войти
Военное обозрение

Новый министр обороны Польши пообещал наращивать количество воинских частей и перевооружать армию

84
0
0
ВС Польши
ВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Утверждение у власти в Польше нового правительства во главе с Дональдом Туском, представляющим победившую на выборах в Сейм «Гражданскую платформу», не приведет к изменению военно-политического курса страны. Это становится понятным после заявлений, которые сделал новый министр национальной обороны Польши и вице-премьер правительства Владислав Косиняк-Камыш.

Назначенный главой военного ведомства, Косиняк-Камыш пообещал не сокращать, а наращивать количество воинских частей польской армии. Такое обещание он дал своему предшественнику на посту министра национальной обороны Мариушу Блащаку, который подарил новому главе ведомства карту с указанными на ней местами дислокации воинских частей. При этом Блащак выразил надежду, что те соединения, которые создаются в настоящее время, с этой карты не исчезнут.

Благодарю за эту карту. Хочу вас заверить, что когда я буду передавать ее своему преемнику, то она будет еще богаче

- ответил новый министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш.

Кроме того, глава военного ведомства в правительстве Туска пообещал продолжить курс прежнего кабинета министров на перевооружение армии и в целом модернизацию вооруженных сил.

В этой сфере продолжение необычайно необходимо. Каждое правительство имеет право оценивать, и мы тоже воспользуемся этим правом. Но очень важно найти общий знаменатель, чтобы этот общий знаменатель не был перечеркнут

- заявил польский министр обороны.

Таким образом, правительство Туска демонстрирует готовность продолжать действия своих предшественников, которые обещали увеличить численность польских вооруженных сил и анонсировали создание нескольких новых соединений сухопутных войск. Будут реализованы и заключенные предыдущим правительством военные контракты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Похожие новости
08.05.2023
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
21.04.2021
Переброска истребителей США в Польшу была проведена в рамках учений
19.04.2021
Zaxid (Украина): не моя война
10.07.2018
Уйти за горизонт
03.07.2018
Путин присвоил одиннадцати воинским формированиям почетные наименования
14.05.2013
Россия построит для Вьетнама наземную субмарину
24.04.2013
Российские бомбардировщики Ту-22М имитировали ночной налет на Швецию  
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС