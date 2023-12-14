Новый министр обороны Польши пообещал наращивать количество воинских частей и перевооружать армию

Утверждение у власти в Польше нового правительства во главе с Дональдом Туском, представляющим победившую на выборах в Сейм «Гражданскую платформу», не приведет к изменению военно-политического курса страны. Это становится понятным после заявлений, которые сделал новый министр национальной обороны Польши и вице-премьер правительства Владислав Косиняк-Камыш.

Назначенный главой военного ведомства, Косиняк-Камыш пообещал не сокращать, а наращивать количество воинских частей польской армии. Такое обещание он дал своему предшественнику на посту министра национальной обороны Мариушу Блащаку, который подарил новому главе ведомства карту с указанными на ней местами дислокации воинских частей. При этом Блащак выразил надежду, что те соединения, которые создаются в настоящее время, с этой карты не исчезнут.

Благодарю за эту карту. Хочу вас заверить, что когда я буду передавать ее своему преемнику, то она будет еще богаче

- ответил новый министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш.

Кроме того, глава военного ведомства в правительстве Туска пообещал продолжить курс прежнего кабинета министров на перевооружение армии и в целом модернизацию вооруженных сил.

В этой сфере продолжение необычайно необходимо. Каждое правительство имеет право оценивать, и мы тоже воспользуемся этим правом. Но очень важно найти общий знаменатель, чтобы этот общий знаменатель не был перечеркнут

- заявил польский министр обороны.

Таким образом, правительство Туска демонстрирует готовность продолжать действия своих предшественников, которые обещали увеличить численность польских вооруженных сил и анонсировали создание нескольких новых соединений сухопутных войск. Будут реализованы и заключенные предыдущим правительством военные контракты.