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ТАСС

NYT: союзники Киева не располагают вооружением и оборудованием для контрнаступления

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По данным газеты, Украина, "зависящая от Запада в вопросах вооружения и финансирования, сталкивается с краткосрочным давлением"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Союзники Киева не располагают необходимым оборудованием и вооружением для начала нового контрнаступления. Об этом со ссылкой на аналитиков и бывших американских чиновников сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, "у союзников Киева нет боеприпасов и оборудования для проведения нового контрнаступления, что делает начало новой крупной кампании маловероятным на протяжении большей части 2024 года". Указывается, что Украина, "зависящая от Запада в вопросах вооружения и финансирования, сталкивается с краткосрочным давлением". Газета подчеркивает, что Киев "изо всех сил пытается получить достаточный поток боеприпасов и вооружений от стран Запада, которые действуют в условиях военного времени и сталкиваются со значительными сложностями в производстве".

Украина нуждается в американском оружии, а проволочки с выделением этой помощи не способствуют лидерству США в мире, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США накануне встречи с президентом Джо Байденом.

Американская администрация утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США "больше не смогут посылать [Украине] системы противовоздушной обороны, у них начнут сокращаться запасы боеприпасов для [комплексов ПВО] Patriot и других систем", такая же ситуация сложится и с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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