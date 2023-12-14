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Военное обозрение

Западная пресса: Зеленский пожаловался, что ЗРК Patriot на Украине могут защитить лишь столицу страны

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Украины Владимир Зеленский опять поднял тему нехватки систем противовоздушной и противоракетной обороны, имеющихся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на слова самого украинского президента.

Как утверждает Зеленский, переданные странами Запада зенитные ракетные комплексы Patriot могут защитить лишь столицу страны, поскольку они были размещены исключительно вокруг Киева. Сколько именно ЗРК данного типа находится сейчас на вооружении украинских сил противовоздушной обороны, глава киевского режима рассказывать не стал, отметив лишь, что их – «небольшое количество».

Таким образом, Зеленский намекнул американскому руководству, что хотел бы более масштабных поставок ЗРК Patriot, чтобы с их помощью можно было оборонять от ударов с воздуха не только Киев, но и такие стратегически значимые города как Одесса, Харьков или Днепропетровск.

Высказывания Зеленского по поводу систем ПВО выглядят более чем странно на фоне ежедневных заявлений украинских военных о том, что они якобы сбивают каждый раз если не все выпущенные ВС РФ ракеты и беспилотники, то, по крайней мере, абсолютное большинство. Если ПВО ВСУ будто бы и так справляется с защитой украинских объектов от ракетных ударов и дронов, то зачем Западу нужно передавать дополнительные системы противовоздушной обороны?

В общем, украинское руководство попадает в ловушку собственной лживости, и такой подход вряд ли вызовет внимание со стороны западных государств. Тем более, Вашингтон, судя по всему, берет курс на сокращение помощи киевскому режиму. Не исключено, что и администрация США рассматривает такую возможность самостоятельно, а «недовольство» республиканцев в палате представителей пытается выставить формальным поводом для сокращения помощи Киеву.

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