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Военное обозрение

Компания Lockheed Martin провела церемонию выкатки первого истребителя F-35A для Бельгии

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Lockheed Martin собрала первый истребитель пятого поколения F-35A для ВВС Бельгии, выкатка самолета состоялась на предприятии в Форт-Уэрте штата Техас. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый F-35 для Бельгии собран, теперь он отправится на различные испытания и будет предан ВВС Бельгии только в следующем году, но останется в США на авиабазе ВВС США "Льюк" в штате Аризона, где будет проходить подготовка бельгийских пилотов. Согласно планам, восемь первых истребителей останутся в США и только девятый самолет отправится в Бельгию. Прибытие первого F-35A на авиабазу "Флоренн" ВВС Бельгии планируется в 2025 году.

Поскольку F-35 Бельгия закупила специально для замены стоящих на вооружении ВВС истребителей F-16, Украина начнет получать старые самолеты только после начала поставок новых. Впрочем, об этом Киев ранее предупредили в Минобороны Бельгии. Всего бельгийцы планируют получить 34 новых истребителя F-35, которые заменят 54 самолета F-16.

Поставка самолетов, а также сопутствующего оборудования пройдет по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), все добро обойдется Бельгии в 6,53 миллиарда долларов.

По планам командования бельгийских ВВС, достижение начальной готовности к боевому применению истребителей F-35A с возможностью проведения ограниченных операций должно быть достигнуто в середине 2027 года, а полная готовность в конце 2030 года, когда Бельгия получит все истребители.

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Страны
Бельгия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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