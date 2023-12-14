На верфи Irving Shipbuilding спущен на воду пятый патрульный корабль AOPS для ВМС Канады

ЦАМТО, 13 декабря. Канадская компания Halifax Shipyard (подразделение Irving Shipbuilding) объявила о состоявшейся 9 декабря на верфи в Галифаксе церемонии спуска на воду пятого из шести заказанных ВМС Канады прибрежных патрульных кораблей арктической зоны AOPS класса "Гарри ДеВольф", (AOPV 434) "Фредерик Ролетт".

"Фредерик Ролетт" 8 декабря был перемещен из цеха Halifax Shipyard на погружаемую баржу и на следующий день спущен на воду. В настоящее время корабль перемещен к причалу на верфи Halifax Shipyard, где начнется его подготовке к ходовым испытаниям. Передача "Фредерик Ролетт" ВМС Канады запланирована на сентябрь 2024 года. На предприятии ведется строительство шестого корабля серии, "Роберт Хэмптон Грей".

Как сообщал ЦАМТО, 16 января 2015 года правительство Канады по итогам тендера в рамках реализации "Национальной стратегии судостроения" подписало с Irving Shipbuilding Inc контракт общей стоимостью 3,5 млрд. кан. долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны. Опцион на строительство шестого корабля был реализован в ноябре 2018 года.

Корабли класса "Гарри ДеВольф" предназначены для патрулирования самых северных регионов Канады и должны стать ядром усиленного присутствия ВС страны в арктическом регионе. Корабли смогут применяться в условиях однолетнего льда толщиной до 120 см.

Строительство головного корабля серии "Гарри ДеВольф" началось в сентябре 2015 года. Корабль был официально принят на вооружение 26 июня 2021 года. Второй корабль серии, (AOPV 431) "Маргарет Брук", принят на вооружение 28 октября 2022 года. Третий корабль, (AOPV 432) "Макс Бернэйс", передан ВМС Канады в сентябре 2022 года, четвертый, (AOPV 433) "Уильям Холл", – в августе 2023 года.

В настоящее время Irving Shipbuilding осуществляет постройку еще двух кораблей серии, (AOPV 434) "Фредерик Ролетт" и (AOPV 435) "Роберт Хэмптон Грей". Закладка киля (AOPV 434) "Фредерик Ролетт" состоялась в июне 2022 года. Резка стали для постройки корабля "Роберт Хэмптон Грей" началась 15 августа 2022 года. Планируется, что поставка всех кораблей будет завершена до 2025 года.