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Известия.ru

Военный эксперт назвал причину вранья Зеленского о неудачах российской армии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Военный эксперт Дандыкин: Зеленский врет о неудачах РФ для получения помощи от США

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные за год якобы не смогли завоевать ни единого поселка, свидетельствуют о том, что Киеву остается только врать для получения помощи от США. Таким мнением 13 декабря с «Известиями» поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Зеленский, он ведь артист, у него привычка врать в крови. Ему надо было что-то получить, вот на $200 млн наговорил. Но этого ему маловато. Российские военные Артемовск освободили, сейчас мы где-то на сотни квадратных километров больше взяли земли, чем украинцы захватили во время контрнаступления. Это очевидно, поэтому Зеленскому надо что-то говорить, врать», — сказал эксперт.

О том, что заявления Зеленского являются ложью, говорят многочисленные сводки Минобороны РФ с видео- и фотоматериалами, свидетельствами местных жителей о том, как российские военные освобождали украинские поселения от националистов. К примеру, 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные освободили село Ковалевку и поселок Сергеевку в Луганской Народной Республике, станцию Молчановку в Харьковской области.

В мае Артемовск (украинское название — Бахмут) полностью перешел под контроль российских сил. Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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