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В США испытали новую систему РЭБ для флота

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Вертолет MH-60
Вертолет MH-60 находится внутри безэховой камеры на авиабазе ВМС Патаксент-Ривер, пока инженеры тестируют усовершенствованную внебортовую систему радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: US Navy photo by Terri Thomas

Компания Lockheed Martin провела первые успешные испытания флотской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW), разработанной для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом пишет Breaking Defense.

Новая система предназначена для установки на палубные вертолеты MH-60R и MH-60S Seahawk. AOEW может работать самостоятельно или совместно с оборудованием боевых кораблей. Система позволит обнаруживать и подавлять различные угрозы, включая приближающиеся противокорабельные ракеты.

Установленную на вертолет MH-60R систему испытали на авиабазе Патуксент-Ривер. Как пишет издание, ВМС инвестировали более 325 миллионов долларов в разработку AOEW, которая сможет подавлять сигналы управления ракет.

Ранее в декабре издание The National Interest назвало палубный самолет РЭБ Boeing EA-18G Growler самым важным самолетом ВМС США. Он позволяет глушить сигналы и обнаруживать их источник.

В том же месяце стало известно, что армия США испытала новую систему РЭБ Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team, помещающуюся в ранец.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
SH-60
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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