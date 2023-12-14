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В Британии рассказали об усилении ВМФ России

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Император Александр III" (заводской номер 207) - четвёртый корабль модифицированного типа "Борей-А" и седьмой корабль типа "Борей" в целом - во
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Император Александр III" (заводской номер 207) - четвёртый корабль модифицированного типа "Борей-А" и седьмой корабль типа "Борей" в целом - во время очередного выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, июль 2023 года.
Источник изображения: Олег Кулешов

Президент Владимир Путин усилил Военно-морской флот (ВМФ) России новыми атомными подводными лодками (АПЛ) с баллистическими и крылатыми ракетами. Об усилении флота рассказали в публикации британского издания Daily Express (DE).

«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — подчеркнул таблоид.

Автор отметил, что стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» оснащена крылатыми ракетами и торпедами.

Ранее в декабре в ходе церемонии поднятия военно-морского флага на АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» президент Путин сообщил, что в ближайшие годы судостроительное предприятие «Севмаш» передаст ВМФ России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

В ноябре источник РИА Новости сообщил, что подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России. Стороны подписали приемо-сдаточные документы.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Красноярск АПЛ
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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