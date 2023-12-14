Вице-президент Гайаны заявил об изучении расширенного военного сотрудничества с США

Источник изображения: topwar.ru

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео заявил об изучении расширенного военного сотрудничества с США на фоне продолжающегося территориального конфликта с Венесуэлой, власти которой заявили о претензиях на регион Эссекибо.

В интервью британскому изданию Financial Times Джагдео отметил, что таким образом предполагается обеспечить возможность сдерживания Венесуэлы от агрессивных действий в отношении Гайаны.

При этом, вице-президент Гайаны не уточнил, какого рода военное сотрудничество с Пентагоном предполагается усилить, однако отметил, что армия Гайаны, включая резервы, не превышает четырех тысяч солдат и офицеров, тогда как Венесуэла располагает армией численностью около 350 тысяч человек.

Кроме того, сообщается о формировании комиссии высокого уровня, в функции которой входит защита спорных территорий Гайаны-Эссекибо, а также готовится предложение для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, связанное с проведением переговоров между главами государств по вопросам, касающимся территориального конфликта.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стремлении к разрешению конфликта с Гайаной путем прямых переговоров на основе Женевского соглашения 1966 года. В ходе предполагаемых переговоров предполагается проведение встреч на высоком уровне, чтобы сохранить Южную Америку как мирный регион без вмешательства со стороны внешних сил.

На прошедшем в Венесуэле референдуме более 95% избирателей проголосовали за включение спорного региона Гайана–Эссекибо в состав Венесуэлы.