Войти
Военное обозрение

Вице-президент Гайаны заявил об изучении расширенного военного сотрудничества с США

79
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео заявил об изучении расширенного военного сотрудничества с США на фоне продолжающегося территориального конфликта с Венесуэлой, власти которой заявили о претензиях на регион Эссекибо.

В интервью британскому изданию Financial Times Джагдео отметил, что таким образом предполагается обеспечить возможность сдерживания Венесуэлы от агрессивных действий в отношении Гайаны.

При этом, вице-президент Гайаны не уточнил, какого рода военное сотрудничество с Пентагоном предполагается усилить, однако отметил, что армия Гайаны, включая резервы, не превышает четырех тысяч солдат и офицеров, тогда как Венесуэла располагает армией численностью около 350 тысяч человек.

Кроме того, сообщается о формировании комиссии высокого уровня, в функции которой входит защита спорных территорий Гайаны-Эссекибо, а также готовится предложение для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, связанное с проведением переговоров между главами государств по вопросам, касающимся территориального конфликта.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стремлении к разрешению конфликта с Гайаной путем прямых переговоров на основе Женевского соглашения 1966 года. В ходе предполагаемых переговоров предполагается проведение встреч на высоком уровне, чтобы сохранить Южную Америку как мирный регион без вмешательства со стороны внешних сил.

На прошедшем в Венесуэле референдуме более 95% избирателей проголосовали за включение спорного региона Гайана–Эссекибо в состав Венесуэлы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Гайана
США
Похожие новости
11.12.2023
Игра и солдатики: чем закончится эскалация спора между Венесуэлой и Гайаной
30.03.2016
FIDAE-2016: Южная Америка в структуре мирового импорта ВиВТ в 2007-2018 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.
26.11.2015
Страны Южной Америки занимают шестое место по военным расходам среди 10 регионов мира
11.04.2013
Рейтинг стран-поставщиков по фактическому экспорту военно-морской техники в регион Латинской Америки в 2005-2012 гг.
07.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Южной Америки по периоду 2004-2011 гг. составил около 18,5 млрд долларов
04.06.2012
Cтраны Латинской Америки разрабатывают собственный военный самолет
06.04.2009
ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО НАТО НЕ БУДЕТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС