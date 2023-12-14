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ЦАМТО

Бюджет Нигерии на оборону и безопасность в 2024 ф.г. превысит 4 млрд. долл.

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Военнослужащие ВС Нигерии
Военнослужащие ВС Нигерии.
Источник изображения: politrussia.com

ЦАМТО, 13 декабря. Власти Нигерии в 2024 ф.г. выделят на оборону и безопасность рекордную сумму в размере 3,25 трлн. найра (4,12 млрд. долл.), что составляет почти 12% от общего госбюджета страны, одобренного в размере 27,5 трлн. найра (34,82 млрд. долл.).

Как сообщает The PUNCH, министр бюджета и национального планирования Абубакар Багуду 29 ноября презентовал бюджет на 2024 ф.г. По его словам, финансирование сектора обороны и безопасности (который включает вооруженные силы, полицию, разведку и военизированные формирования) увеличится на 46,39% – до 3,25 трлн. найра с 2,22 трлн. найра, которые были предусмотрены на 2023 ф.г.

Власти Нигерии заявляют, что национальная оборона, внутренняя безопасность и экономическая стабильность являются главными приоритетами бюджета на 2024 год.

По словам Багуду, правительство ожидает, что экономика страны вырастет, как минимум, на 3,76% (рост ВВП на конец сентября 2023 года составил 2,54%), несмотря на текущие встречные инфляционные тенденции, которые, как ожидается, снизятся до 21,4% в 2024 году (инфляция на конец октября составила 27,33%).

Говоря о компонентах бюджетного предложения на 2024 год, он сказал, что "после тщательного анализа событий на мировом нефтяном рынке и внутренней ситуации, мы приняли консервативную ориентировку цен на нефть в размере 77,96 доллара за баррель и оценку суточной добычи нефти в 1,78 млн. баррелей в день".

В бюджет Нигерии на 2024 год заложен среднегодовой курс найра к доллару США в 750 найра за доллар. При этом совокупные расходы федерального правительства в 2024 году составят 27,5 трлн. найра, из которых текущие расходы, не связанные с долгом, составят 9,92 трлн. найра, в то время как обслуживание долга, по прогнозам, составит 8,25 трлн. найра, а капитальные расходы – 8,7 трлн. найра.

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Страны
Нигерия
США
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