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ТАСС

WP: Зеленский заявил, что без помощи США Украина уступит территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Газета отметила, что президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с Конгрессом США по теме дополнительной военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил сенаторам Конгресса США, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступят территории России без дальнейшей поддержки со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, Зеленский заявил законодателям в США, что Украина не прекратит борьбу, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а украинские военные "неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику".

Газета отмечает, что Зеленскому во вторник не удалось добиться прорыва в переговорах с Конгрессом США, который по-прежнему находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Киеву.

Выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров в Вашингтоне, Байден заявил, что администрация США быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

В начале декабря законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила бы поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.

Дальнейшая судьба законопроектов по предоставлению Киеву новых пакетов помощи остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать ее предоставление в будущем с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
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