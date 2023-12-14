Войти
ТАСС

Медведев отметил "коренной перелом" в риторике Запада относительно "победы" Киева

77
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ таким образом прокомментировал итоги переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на изменившуюся позицию Запада относительно "мифической победы Киева".

"Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм", - написал он в Telegram-канале, комментируя итоги переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как считает Медведев, разбирать слова Байдена - дело неблагодарное: "старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции". "И все же иногда он явно выдает эдакие доктринальные заготовки. Вот одна из них, озвученная в ходе визита украинского попрошайки. Речь идет о мифической победе Киева", - заметил политик.

Зампред Совбеза РФ назвал эти высказывания симптоматичными и предложил детально разобрать, что теперь означает "победа" Киева по версии Байдена.

"Украина является независимым государством" - т. е. виктория уже в том, что "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - назвал Медведев первый пункт.

Отдельно он остановился на продолжении той же фразы: "и она [Украина] может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - предположил политик.

Медведев сделал особый акцент и на финальной части высказывания Байдена: "и сдержать дальнейшую агрессию". Он заметил, что выражение про "агрессию" останется на совести американского президента, потому что на деле это был превентивный ответ на действия НАТО. "Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - подытожил зампред Совбеза РФ.

Он предложил добавить к этим пунктам "глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины". "Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете" - резюмировал Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
01.12.2022
НАТО может поставить Украине ЗРК Patriot. Они станут целью российской армии, заявил Медведев
30.11.2022
Медведев назвал комплексы Patriot и персонал НАТО на Украине законной целью ВС РФ
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
29.08.2022
Интервью Медведева и обвинения в адрес Кадырова. Ситуация вокруг Украины
01.06.2015
Военная доктрина России и миротворческая деятельность
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
24.08.2009
МАКС эпохи финансового кризиса стал только дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС