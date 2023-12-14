Медведев отметил "коренной перелом" в риторике Запада относительно "победы" Киева

Зампред Совета безопасности РФ таким образом прокомментировал итоги переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на изменившуюся позицию Запада относительно "мифической победы Киева".

"Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм", - написал он в Telegram-канале, комментируя итоги переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как считает Медведев, разбирать слова Байдена - дело неблагодарное: "старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции". "И все же иногда он явно выдает эдакие доктринальные заготовки. Вот одна из них, озвученная в ходе визита украинского попрошайки. Речь идет о мифической победе Киева", - заметил политик.

Зампред Совбеза РФ назвал эти высказывания симптоматичными и предложил детально разобрать, что теперь означает "победа" Киева по версии Байдена.

"Украина является независимым государством" - т. е. виктория уже в том, что "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - назвал Медведев первый пункт.

Отдельно он остановился на продолжении той же фразы: "и она [Украина] может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - предположил политик.

Медведев сделал особый акцент и на финальной части высказывания Байдена: "и сдержать дальнейшую агрессию". Он заметил, что выражение про "агрессию" останется на совести американского президента, потому что на деле это был превентивный ответ на действия НАТО. "Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - подытожил зампред Совбеза РФ.

Он предложил добавить к этим пунктам "глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины". "Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете" - резюмировал Медведев.