ВВС США планируют собрать один истребитель F-35 из двух ранее поврежденных таких самолетов

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Командование военно-воздушных сил США рассчитывает построить один истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух ранее поврежденных в авариях самолетов данного типа. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Перед тем, как строительство самолета начнется, специалисты ВВС рассчитывают проанализировать возможности восстановления поврежденных истребителей. Вероятно, для постройки самолета, прозванного с легкой руки прессы «франкенштейном», американские военные будут использовать два истребителя F-35, которые попали в аварии класса А.

К авариям класса А командование ВВС США относит те происшествия, в которых самолетам был нанесен ущерб стоимостью более 2,5 миллионов долларов, или же самолеты фактически были уничтожены. Так, переднюю часть самолета возьмут от истребителя, двигатель которого в 2014 году загорелся. Заднюю часть восстанавливаемый самолет заимствует от поврежденного из-за разрушения шасси истребителя.

Поскольку сам истребитель F-35 – машина дорогая, военные не хотят нести большой финансовый ущерб и считают, что сбор нового самолета из двух пострадавших по крайней мере частично компенсирует убытки. Если проект по созданию такого самолета окажется успешным, то подобная практика может стать регулярной.

Работы в рамках проекта планируется закончить к маю 2025 года. В ВВС США утверждают, что пока они идут с опережением графика. Военно-воздушные силы получат еще один истребитель, что позволит сгладить последствия потери двух самолетов в результате аварий.