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Военное обозрение

Bloomberg: Визит Зеленского в США оказался провальным

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Источник изображения: topwar.ru

Внимание многих отечественных и западных СМИ было в последнее время приковано к поездке украинского президента Зеленского в Соединённые Штаты за дальнейшей поддержкой Украины. Однако даже западные СМИ отмечают, что президент Украины так и не получил того, за чем приезжал.

Как пишет американское издание Bloomberg, визит Зеленского в Вашингтон можно назвать провальным. Издание отмечает, что украинский президент «умолял» американский Конгресс о выделении более 60 миллиардов долларов. Однако ему пришлось уехать из Вашингтона, не получив четких обещаний дальнейшей поддержки со стороны Штатов в 2024 году.

По словам авторов издания, Зеленского в Вашингтоне встретили довольно холодно в отличие от его предыдущих визитов и даже некоторые демократы, считающиеся «дружественными» Киеву, были им недовольны.

Президент Украины не должен возвращаться, чтобы умолять о помощи и поддержке

— сказал сенатор-демократ Крис Кунс.

А спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон отметил, что администрация Байдена запрашивает миллиарды для Украины без четкого контроля над ними и без плана их использования.

Ранее посол России в США Антонов назвал визит Зеленского в Вашингтон «пустым», а его самого «попрошайкой».

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Россия
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Украина
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