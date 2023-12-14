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Военное обозрение

Российский суд конфисковал холдинг предприятий российского ВПК, принадлежащий гражданам Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Контролировавшийся выходцами из Украины российский промышленный холдинг, производящий компоненты для военной техники, перешел в собственность государства по решению суда. Как оказалось, часть вырученных средств владельцы холдинга направляли на поддержку ВСУ.

Генеральная прокуратура России обратилась в суд и всего за одно заседание добилась признания владельцев российского промышленного холдинга экстремистами, предоставив доказательства спонсирования ВСУ. Суд постановил конфисковать все активы, принадлежащие экс-министру транспорта и связи Украины Константину Ефименко и его сестре Елизавете Андреевой, причем немедленно. Установлено, что данные лица переводили деньги на нужды ВСУ через созданный ими благотворительный фонд.

Волжский городской суд Волгоградской области в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, принадлежавший экстремистам из Украины

- сообщает "Коммерсант"

Таким образом, государству переданы компании в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане, производящие продукцию для оборонной промышленности, в том числе для производства самолетов, вертолетов и бронетехники. Как заявили в Генпрокуратуре, данные предприятия не могут находиться в собственности лиц, открыто выступающих против России и являющихся спонсорами киевского режима.

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Страны
Россия
Украина
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