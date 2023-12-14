Китайская компания iSpace успешно посадила ступень многоразовой ракеты

Китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты. Соответствующее видео опубликовано в сети микроблогов X. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Испытания проходили 10 декабря на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. В ходе полета, длившегося 63 секунду, изделие достигло высоты 343 метра, после чего на скорости 1,1 метра в секунду и с точностью 0,3 метра успешно совершило мягкую посадку в 50 метрах от старта.

Предыдущий раз испытания Hyperbola-2Y проходили 2 ноября. Тогда испытательный образец многоразовой ступени поднялся на высоту 178 метров.

В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие оснащено двигателем Focus-1, работающем на кислороде и метане, а для посадки оснащено четырьмя опорами.