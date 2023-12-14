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ЦАМТО

В Нидерланды доставлены первые модернизированные вертолеты AH-64E "Апач Гардиан"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 13 декабря. В Нидерланды доставлена первая партия ударных вертолетов AH-64D "Апач", которые были модернизированы компанией Boeing к новейшему стандарту AH-64E "Апач Гардиан".

Как сообщило командование ВС Нидерландов, первые два из 20 вертолетов, которые будут эксплуатироваться в Нидерландах, были доставлены из США на авиабазу "Венсдрехт" 7 декабря на борту самолета ВТА C-17A "Глоубмастер-3". Еще восемь вертолетов будут размещаться в Форт Кавасос (бывший Форт Худ) в Техасе для обучения личного состава.

Как предполагается, оставшиеся 18 AH-64E "Апач Гардиан" будут доставлены в Нидерланды к середине 2025 года. Эти и последующие вертолеты будут повторно собраны в Войнсдрехте, пройдут испытания, а затем будут отправлены к месту постоянной дислокации – на авиабазу "Гилзе-Риен".

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2018 года Министерство обороны Нидерландов инициировало реализацию программы модернизации 28 состоящих на вооружении ударных вертолетов AH-64D "Апач".

Модернизация AH-64D Блок.2 "Апач" проходит на предприятии Boeing с полной разборкой техники. Часть компонентов используется повторно. Вертолеты будут оснащены современными системами связи и навигации, прицелами, улучшенной РЛС управления огнем. Одновременно планируется провести капитальный ремонт AH-64D, в ходе которого они получат новые фюзеляжи, трансмиссию, современные композитные лопасти несущего винта, а мощность двигателей будет увеличена. Ожидается, что ВС Нидерландов смогут эксплуатировать модернизированные AH-64E до 2050-х годов.

Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для поддержки модернизации 28 вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E в феврале 2018 года. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 1,191 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) и МО Нидерландов подписали письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о проведении в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации ударных вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов в сентябре 2018 года.

Начальный контракт стоимостью 145,89 млн. долл. на проведение модернизации вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов СВ США заключили с Boeing в августе 2019 года. Первые три AH-64D были отправлены на борту грузового судна из Антверпена в США для выполнения работ в ноябре 2020 года.

Первый прошедший модернизацию к конфигурации AH-64E V6 вертолет (Q-31) был передан ВВС Нидерландов на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона) 25 октября 2022 года. Первые 6 машин вошли в состав 302-й учебной эскадрильи ВВС Нидерландов, размещенной в Форт-Кавасос (шт.Техас). Еще два вертолета это подразделение получит в 2025 году. Предполагается, что поставки AH-64E ВС Нидерландов будут завершены в середине 2025 года.

Как планируется, модернизация до конфигурации AH-64E V6 позволит унифицировать вертолеты ВС Нидерландов с машинами других операторов, снизить стоимость подготовки личного состава, обслуживания, а также последующей модернизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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