Войти
ТАСС

Politico: Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

92
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Модификацию ракеты, которую запросил президент Украины, издание не называет

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном в Вашингтоне поднимал вопрос о поставках Киеву тактических ракет ATACMS с большей дальностью полета. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Модификацию ракеты, которую запросил Киев, издание не называет.

В ноябре, как передавало агентство Reuters, группа законодателей-республиканцев потребовала поставить Украине дополнительные ракеты ATACMS с большей дальностью стрельбы, чтобы Киев смог поражать цели в Крыму.

Украинские вооруженные силы ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил Зеленский, а Белый дом сообщил, что Вашингтон передал Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. В целом он назвал поставки ATACMS очередной ошибкой Вашингтона.

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью полета 300 км. Боеприпас может запускаться гусеничной установкой реактивной системы залпового огня M270 MLRS и колесной установкой M142 HIMARS. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.11.2023
NYT: Байден обеспокоен, что ракеты ATACMS не помогут Киеву
20.02.2023
Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО
17.02.2023
«Когда закончится война на Украине?»
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
20.06.2022
США рассматривают вопрос о поставке Украине дополнительных ракетных комплексов HIMARS
14.06.2022
Ударный комплекс
23.05.2022
В США рассматривается вопрос о поставке Украине современных противокорабельных ракетных комплексов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС