Решительное заявление министра Гюлера по С-400: они увидят, что сделают эти системы!

Министр обороны Турции в интервью Haber7 прокомментировал дискуссии о покупке С-400. Это оборонительная система, и если кто-то решит атаковать Турцию, то увидит, что сделают С-400, заявил Яшар Гюлер. Читатели комментируют: "Купите российское оружие – нужно изменить направление на восток".

Айше Тан (Ayşe Tan)

"С-400 – это оборонительная система. Разве на нас нападали, чтобы мы использовали ее? Если кто-то задумает атаковать нас, то очень хорошо увидит, что сделают С-400 или другие системы обороны", – заявил министр Гюлер.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер (Yaşar Güler) ответил на вопросы корреспондента NTV в Анкаре Оздена Эркуша (Özden Erkuş).

"Нападения на гражданское население неприемлемы"

Озден Эркуш: как вы оцениваете столкновения между Израилем и Палестиной и угрозу, которую они представляют для мира в регионе и на земном шаре?

Яшар Гюлер: Мы не можем мириться с нападениями на гражданское население, больницы, школы, мечети. Атаки Израиля на сектор Газа превратились в настоящее зверство.

"Реакция в адрес Израиля существует и со стороны общественности"

– Как вы думаете, мировая общественность знает о нападениях Израиля на мирных жителей, которые оборачиваются тотальной расправой? Есть ли реакция?

– Израиль сталкивается с нарастающим возмущением со стороны мировой общественности. Также есть серьезная реакция в израильском общественном мнении.

– Как бы вы оценили гуманитарную ситуацию в секторе Газа? Операции активизировались и на юге. Гуманитарная трагедия усугубится?

– Что касается гуманитарной помощи, мир, к сожалению, продемонстрировал свою несостоятельность. На сегодняшний день мы отправили 223 тонны гуманитарной помощи 12 самолетами. Кроме того, двумя гражданскими судами в регион было доставлено 262 тонны гуманитарной помощи. Мы продолжаем работу по определению мест для размещения двух полевых госпиталей. Турецкие журналисты в обстановке интенсивного конфликта сообщают о происходящем нам и всему миру.

"Террористы должны одуматься и сдаться"

– Борьба с терроризмом... Какова последняя ситуация в Ираке и Сирии?

– Террористы должны одуматься и сдаться. Некоторые дружественные страны оказывают им всевозможную поддержку.

Реакция в адрес Запада относительно борьбы с терроризмом

"Террористическую организацию даже обучают использованию вертолетов, – отметил министр. – Мы обязаны держать террористов как можно дальше от наших земель, нашего народа и наших границ. Члены террористической организации уже просто пытаются выжить в пещерах".

– Какие укрепления имела террористическая организация в пещерах и убежищах в районе операции "Коготь-меч"? Какова ситуация на данный момент?

– Каждая пещера, называемая террористами "замком", превратилась для них в могилу. Некоторые наши союзники продолжают настойчиво поддерживать террористическую организацию. Это недопустимо.

"В этом году сдались 119 террористов"

– В последнее время мы видим, что число сдающихся террористов растет, особенно в Ираке. Ожидаете ли вы продолжения такой динамики?

– За последние два месяца число сдавшихся членов организации на севере Ирака возросло. В этом году сдались 119 террористов. Полагаю, эта цифра будет увеличиваться.

Трансграничные операции Национальной разведывательной организации

– Продолжаются и точечные операции Национальной разведывательной организации Турции. Как осуществляется межведомственная координация?

– Главари террористической организации не в состоянии свободно разгуливать за пределами своих убежищ. Они не могут ночевать в одном и том же месте две ночи подряд. Между всеми нашими ведомствами существует превосходное сотрудничество и координация.

– Какова последняя ситуация в Сирии?

– В Сирии мы тоже понесли большие потери, но это было не напрасно. Сегодня в приграничном регионе наши граждане живут в мире и спокойствии. Нас не интересует земля Сирии или другой какой-либо страны. Сирийский режим должен принять новую конституцию и провести выборы. После этого мы вернемся в свою страну.

– Как обстоят дела с безопасностью границ? Периодически озвучивается критика на этот счет.

– Наши меры по обеспечению безопасности границ находятся на высочайшем уровне за всю республиканскую историю. Всех сомневающихся приглашаем лично убедиться в этом. Живя в Анкаре или Стамбуле, вы не можете выносить суждения о ситуации на границах.

"Eurofighter – лучший вариант"

– Какова ситуация с закупками Eurofighter на сегодняшний день?

– Eurofighter для нас является хорошим вариантом, и поэтому мы хотим приобрести эти истребители. Мы член НАТО, при этом другой член альянса выступает против того, чтобы мы купили самолеты.

Первый полет Kaan состоится 27 декабря

– Как продвигаются попытки убедить Германию?

– Когда союзник говорит: "Я не дам вам самолеты", – объяснить это невозможно. Верим в то, что другие наши союзники смогут повлиять на Германию. 27 декабря мы вместе посмотрим полет Kaan (проектируемый Турцией истребитель пятого поколения – Прим. ИноСМИ.).

– Как вы прокомментируете дискуссии по С-400?

– С-400 – это оборонительная система. Разве на нас нападали, чтобы мы использовали ее? Если кто-то задумает атаковать нас, то очень хорошо увидит, что сделают С-400 или другие системы обороны.

Новый период на линии Анкара-Афины

– В отношениях с Грецией царит позитивная атмосфера. Каковы ваши ожидания?

– Мы будем проводить учения и военные мероприятия в рамках взаимного уважения. Министр обороны Греции Дендиас (Dendias) хочет приехать в Турцию. Примерно в феврале-марте мы вместе изучим ситуацию в зоне землетрясения.

Членство Швеции в НАТО

– Что вы думаете по поводу вступления Швеции в НАТО, а также решения датского парламента о запрете сожжения Корана?

– Это запоздалое решение, но я все равно поздравляю Данию. Они сделали образцовый шаг. Надеюсь, что и другие страны региона примут аналогичные решения. Наши шведские друзья стараются изо всех сил. Но пока они не смогли выполнить свои обязательства. Парламент есть в каждой стране. Не следует забывать, что парламент есть и в Турции.

Комментарии читателей

Мехмет Акиф

Мы должны выйти из НАТО. США – самая опасная страна, ее контролируют сионисты. Нам нужно изменить направление на восток.

Айдын

Купите российские самолеты. Надо повернуться спиной к Западу.

Эрман

Не приобретайте Eurofighter, в нужный момент они не сработают.

Мехметчик

Не думайте ни о каких альтернативах, кроме отечественных разработок. Наш Kaan нужно сделать как можно скорее.

Гость

Нам нужно больше С-400 с учетом Греции, Инджирлика и Сирии. Если по истребителям, которые мы запросили у Германии, получим отказ, следует закупить боевые самолеты у России...

Победитель

С-400 появятся тогда, когда придет время... Наше государство и наши командиры знают, что делать...

Карадениз

Давайте приобретем еще хотя бы восемь батарей С-400, им назло.

АЛИ

Давайте купим и С-500. США все равно не дают нам вооружения, они не дружественны к нам, и систему противовоздушной обороны нужно сделать очень сильной. Израиль – неадекватная страна, и все может случиться, если за ним – США.