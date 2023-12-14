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ТАСС

Байден обсудил с Зеленским военно-промышленное сотрудничество США и Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Президент Соединенных Штатов на встрече также заявил о необходимости одобрения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения оказания поддержки Киеву

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским военно-промышленное сотрудничество двух стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден обсудил с Зеленским планы Украины на 2024 год, объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву и заявил о необходимости одобрения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения оказания поддержки Украины.

"Он также отметил наращивание военно-промышленного сотрудничества между США и Украиной, чему способствовала с успехом прошедшая на прошлой неделе конференция США и Украины по вопросам ВПК", - отмечается в заявлении.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. Во вторник он посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с Байденом. 

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Страны
США
Украина
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