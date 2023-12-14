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ТАСС

Посол США в КНР считает, что республика поддерживает РФ на Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Николас Бернс добавил, что Пекин возложил ответственность за происходящее на Вашингтон и НАТО

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. КНР оказывает политическую поддержку России в конфликте на Украине и считает, что ответственность за него несут США и НАТО. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

"Мы не верим, что китайское государство оказало <...> военную помощь, но очень внимательно за этим следим <...>. Мы разочарованы политической поддержкой, которую китайцы оказали русским в конфликте на Украине", - сказал он.

"Китайцы говорят, что они нейтральны, но я живу в Пекине <...>, и они говорят своему народу, что ответственность за конфликт несут Соединенные Штаты и НАТО", - добавил посол.

Ранее помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Министерство обороны США полагает, что Китай оказывает России поддержку в связи с ее специальной военной операцией на Украине "различными способами".

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан также отмечал, что Китай призывает все стороны конфликта на Украине занять прагматичную позицию и активизировать усилия по достижению мира. Гэн Шуан подчеркнул, что КНР продолжает работать со всеми сторонами и прилагает неустанные усилия для содействия политическому урегулированию кризиса. 

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